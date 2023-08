Destaques do vídeo da luta completa de Max Holloway x Zombie Coreano

Assista aos destaques completos da luta entre Max Holloway e Zumbi Coreano do confronto do evento principal no sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Holloway x Korean Zombie aconteceu em 26 de agosto no Singapore Indoor Stadium em Kailang, Cingapura. Max Holloway (25-7) e Korean Zombie (17-8) se enfrentaram no confronto do evento principal. A luta foi ao ar ao vivo pela ESPN+.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para mais informações sobre Holloway vs. Korean Zombie, confira nosso blog ao vivo abaixo.

Rodada 1

Início provisório, ambos os lutadores demonstrando muito respeito um pelo outro. Holloway com alguns chutes externos para fazer as coisas andarem. Zombie é quebrado por um contador à esquerda. Ele parece apenas um passo atrás de Holloway agora. Zumbi acerta um chute na perna. Há uma mão direita de Zombie. Ele avança e está marcando, mas come outro grande contra-ataque que o faz balançar. Eles trocam tiros certeiros. Isso é tenso.

Holloway liderando com a esquerda na cabeça e no corpo. Gancho de esquerda no dinheiro para o ex-campeão. Holloway circula e então avança com um 1-2 preciso. Alguns socos no corpo marcam para Holloway. Zumbi ataca e marca com a esquerda. Ele está jogando como se quisesse um nocaute.

Holloway acerta um contra-ataque e segue com outro combo rápido. Boa direita no corpo de Holloway e então ele imediatamente sai do caminho de uma tentativa de queda de zumbi. Zumbi avança novamente e há uma troca rápida e divertida para fechar a rodada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Holloway.

2 ª rodada

TKZ abre com a mão esquerda. Holloway responde com uma direita por cima. Um tiro curto machuca Zombie e Holloway levanta os braços parecendo que está esperando Goddard fazer uma ligação, mas Zombie está lutando e se recupera. Holloway imediatamente salta para um estrangulamento D’Arce e Zombie defende até que Holloway desista.

Holloway acerta tiros enquanto Zombie se levanta, de alguma forma ele está de volta e lutando com Holloway contra a cerca. Zumbi clássico. Pontuações de gancho de esquerda para Zombie. Holloway aumenta o volume novamente, mas ele precisa ter cuidado com os golpes poderosos de Zombie. Sticka-and-move de Holloway, mas Zombie o persegue e marca.

Holloway deslizou socos e caiu neste round. Ele dá um soco furtivo. Zumbi tendo dificuldade para passar pela mão esquerda de Holloway. Holloway começando a atirar em Zumbi, o momento está certo. Chute rasgante no corpo de Holloway. Há um chute giratório no corpo de Holloway que provoca uma reação da multidão.

Dois no banco para Holloway.

MMA Fighting marca o round 10-9, Holloway. No geral, 20-18 Holloway.

Rodada 3

Zombie sai atirando, Holloway se defende bem e acerta alguns contra-ataques. Mas o Zumbi não para! Bem, ele não estava até que se deixou levar por um contra-ataque circular de Holloway à direita. Ele desce e todo mundo sabe que isso acabou. Fora em seu escudo.

Holloway sai para comemorar, mas retorna logo depois para verificar Zombie, que está sorrindo enquanto Holloway o ajuda a se levantar e eles se abraçam. Todas as classes de ambos os lutadores.

Saudação, Zumbi.