Erling Haaland e Aitana Bonmati eleitos Jogadores do Ano da UEFA

Erling Haaland e Aitana Bonmati serão os vencedores dos prémios de Jogador do Ano da UEFA, que serão anunciados esta quinta-feira.

O Cidade de Manchester atacante foi votado à frente Kevin de Bruyne e Lionel Messiembora ainda não se saiba quem terminará em segundo e terceiro no pódio.

Haaland terá sucesso Karim Benzema como Jogador Masculino do Ano da UEFA na gala da UEFA realizada na quinta-feira no Fórum Grimaldi, no Mónaco.

Um prêmio para Aitana Bonmati

Enquanto isso, Bonmati seguirá os passos dela Barcelona e companheiro de seleção nacional Alexia Putellas.

Foi uma temporada notável para o Barcelona jogadora de futebol, ao garantir a Liga dos Campeões, a Supercopa de Espana Femenina e a Liga F, além do Copa do Mundo Feminina.

O internacional espanhol vai superar Real Madrid jogador Olga Carmonaque conquistou a Copa do Mundo Espanha com seu gol na final contra Inglaterrae Austrália internacional Sam Kerr.

Jorge Vildatreinadora principal da seleção espanhola de futebol feminino, é nomeada juntamente com Jonatan Giraldez e Sarah Wiegman para o prêmio de Treinador do Ano.