Fabricante do Stanley cria selo contra PIRATARIA do copo térmico

O sucesso nem sempre é uma estrada tranquila, e a Stanley, fabricante de renome de copos térmicos, está descobrindo isso à medida que enfrenta um novo desafio: a falsificação de seus produtos.

Stanley introduz selo antipirataria para garantir autenticidade de produtos

A marca ganhou fama no Brasil por sua capacidade de manter as bebidas geladas por horas, mas com esse sucesso vieram também os problemas das versões piratas. A fim de combater esse problema crescente, a Stanley está adotando uma abordagem inovadora: a introdução de um selo anticópia criado com tecnologia suíça.

A ascensão do sucesso e o desafio do mercado atual

O Brasil proporcionou uma jornada de altos e baixos para a Stanley. O sucesso da marca foi embalado por memes e compartilhamentos nas redes sociais, impulsionando sua presença no mercado.

No entanto, a popularidade também atraiu a atenção de falsificadores, colocando a marca em rankings inusitados – no centro da batalha contra a falsificação de produtos. A Pacific Market International (PMI), proprietária da marca, agora está intensificando suas ações de prevenção e contenção dessas atividades criminosas.

Estratégias inovadoras de combate à falsificação

Desde 2021, a empresa vem utilizando uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para rastrear e derrubar anúncios de produtos falsificados em plataformas de comércio eletrônico e redes sociais. Em suma, essa abordagem resultou na derrubada de 65.000 links desde o início dos esforços, com 15.000 links removidos apenas nos primeiros meses de 2023.

No entanto, o cenário evoluiu, levando a Stanley a adotar medidas adicionais. A empresa recentemente contratou um escritório de advocacia para fortalecer suas ações junto ao poder público.

Desse modo, esse novo parceiro desempenha um papel fundamental na organização de denúncias e na formação de dossiês que identificam locais que comercializam produtos falsificados. Contudo, a abordagem agora é mais abrangente, concentrando-se não apenas na esfera online, mas também em pontos de venda físicos.



Desvendando a jornada das falsificações

A ação inicial da empresa teve lugar na movimentada 25 de Março, em São Paulo, onde foram encontrados produtos falsos em 15 estabelecimentos da região. Desse modo, essa mudança na estratégia se deve ao fato de que os produtos falsificados começaram a aparecer de forma mais expressiva nos pontos de venda físicos, e não apenas online.

Pedro Ipanema, vice-presidente de Marketing da PMI, ressalta que o próximo passo é expandir essas operações por todo o Brasil, visando desmantelar toda a cadeia de falsificação, desde os pontos de venda até as fontes de fabricação na China.

O selante anticópia: uma nova abordagem tecnológica

Concisamente, para enfrentar essa batalha em constante evolução, a Stanley está investindo em inovação. Dessa forma, em parceria com a SICPA Holding, especializada em tintas de segurança, a marca está aplicando essa tecnologia em seus produtos. Assim, os selos aparecerão tanto nas embalagens externas quanto nos próprios produtos, com características que garantem autenticidade.

O selo na embalagem externa muda de cor e enunciado conforme o ângulo de visão, dificultando a falsificação. Além disso, os consumidores podem utilizar um aplicativo proprietário para verificar a autenticidade do produto. Desse modo, esse selo é resistente a tentativas de remoção e suporta até mesmo lavagens em máquinas e altas temperaturas.

Inovação como estratégia de combate

A luta contra a falsificação não é simples, mas a Stanley está determinada a usar a inovação como sua arma secreta. A marca entende que a evolução das falsificações exige medidas igualmente dinâmicas.

Certamente, com a introdução do selo anticópia, a Stanley não apenas garante a autenticidade de seus produtos, mas também sinaliza seu compromisso contínuo em proporcionar qualidade aos seus clientes. Sendo assim, essa ação é uma inovação tecnológica e comercial.