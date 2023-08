Kangu ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE

Confira a lista de vagas e não perca tempo, se inscreva!

A Kangu, empresa que usa a tecnologia para simplificar e baratear envios, conectando e-commerces de todos os portes a redes de transportadoras e pontos de postagem, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, caso esteja buscando uma recolocação no mercado, confira as oportunidades abertas:

Analista de Dados PL – Osasco – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Experiência do Cliente PL – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Assistente de Contratação – Osasco – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Contratação – Ribeirão Preto – Trabalho Híbrido – Efetivo;

Assistente de Monitoramento – São Paulo – Osasco – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Diversidade (Vagas Afirmativas) – Osasco – SP e Remoto – Banco de talentos;

Consultor (a) de Negócios – Osasco – SP e Remoto – Efetivo;

Coordenador (a) de Conteúdo para Blog e SEO – Osasco – SP e Remoto – Efetivo;

Coordenador (a) de Planejamento – Osasco – SP e Remoto – Efetivo;

Lider de monitoramento – Osasco – SP e Híbrido – Efetivo;

Supervisor (a) de Prospecção – Osasco – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Kangu

Sobre a Kangu, é interessante destacar que a empresa nasceu para revolucionar os envios de mercadorias com uma logística urbana flexível e sustentável, colocando as pessoas no centro e não a carga.

Presente em todo o Brasil e na América Latina, a Kangu está em em franca expansão. Conta com mais de 60 mil clientes ativos, mais de 5.000 Pontos Kangu, ampla rede de transportadoras parceiras e mais de 100 milhões de envios feitos em apenas 3 anos de atuação.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que a lista de vagas da Kangu já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

