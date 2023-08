Logan Paul responde aos críticos da bebida energética PRIME com uma entrevista cheia de fatos

Logan Paul está finalmente sem rodeios em meio a tantas críticas contra seu negócio de bebidas energéticas conhecido como MELHOR. A famosa estrela do Youtuber/WWE apareceu no Fox News e TMZ para falar sobre os fatos que giram em torno dessa suposta polêmica. Representantes do Senado pediram publicamente que a bebida fosse investigada devido aos níveis anormalmente altos de cafeína. No entanto, Logan Paul queria esclarecer as coisas e comparar sua bebida com outros compatidores. O que ele revelou em rede nacional é que sua bebida tem a mesma quantidade de cafeína que as outras, o que é 200mg. No mesmo dia, ele anunciou que está patrocinando Bayern de Munique, Logan Paul queria fazer algum controle de danos em meio a todas as recentes difamações contra seu negócio.

Logan Paul rebate críticas do PRIME

Durante um segmento na Fox News, Logan Paul foi questionado sobre o que ele pensa sobre a difamação contra sua bebida energética. Ele disse: “Eu diria que isso é absurdo. Um está em uma lata e diz ‘bebida energética’, o outro está em uma garrafa e diz ‘bebida de hidratação’. Um tem mais de 18 anos, o outro é adequado para todas as idades e acreditamos que fizemos um bom trabalho ao diferenciar os produtos. Nosso produto energético diz 18+ no rótulo, também é comercializado 18+ em todas as mídias sociais que fazemos na página PRIME. . tem 200mg de cafeína, mas isso não é nada revolucionário ou fora do comum.”

Logan Paul também adicionou as comparações com alguma representação visual e destacou as marcas concorrentes. Ele acrescentou: “A cafeína do PRIME é a mesma do FastSwitch da Gatorade, é a mesma quantidade que Celsius e é 100mg menor que a Bang Energy. O que estamos fazendo é comparável a todos os outros concorrentes no mercado. Se pensarmos que a cafeína é tão insegura quanto as pessoas estão dizendo, como se a cafeína estivesse em seus dentes, em seu refrigerante, está em seu chocolate. Mas se pensarmos que é realmente tão inseguro quanto alguns desses políticos estão dizendo e pessoas como Chuck Schumer realmente se importam, então por que não estamos controlando isso no ponto de compra?”