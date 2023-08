Logan Paul revela cláusula de seis dígitos que impedirá Dillon Danis de desistir da luta

Logan Paul está fazendo tudo o que pode para garantir que Dillon Danis o encontre na Inglaterra.

Após o anúncio da próxima luta de boxe de Paul com Danis, que está marcada para acontecer em Manchester em 14 de outubro, Paul revelou em seu impulsivo podcast que está preparado para a possibilidade de Danis desistir da luta. Danis deveria boxear KSI em janeiro passado, mas desistiu 10 dias antes com o gerente de KSI, Mams Taylor, alegando que era devido a Danis lutar para ganhar peso e estar “despreparado”.

Danis, ex-competidor de jiu-jitsu de destaque, não participa de uma competição de esportes de combate desde junho de 2019. Ciente da falta de confiabilidade de Danis, Paul afirmou que há uma cláusula no contrato de luta que potencialmente penalizará Danis em caso de desistência .

“Essa é a minha preocupação”, disse Paul. “Estou convencido de que ele não vai aparecer. A cláusula é a seguinte, se ele desistir por causa de algum tipo de lesão que ele finge, um médico de nossa escolha deve verificar a lesão e, se ele realmente estiver fingindo, terá que pagar $ 100.000. Há uma cláusula de retirada.”

Questionado se ele está confiante de que Danis pode pagar a penalidade, Paul acusou Danis de estar sem dinheiro e elaborou suas razões para querer lutar contra a polarizadora personalidade dos esportes de combate.

“Essa é a outra questão”, disse Paul. “Ele está falido. Esse cara é péssimo. Ele é o parasita do MMA e do mundo das lutas e por isso aceitei a luta inicialmente, porque se ele aparecer, eu vou pegar uma borracha e tirá-lo da existência. Seu nome nunca mais será pronunciado. Ele vai morrer duas vezes naquela noite: fisicamente e seu nome, seu legado, tudo desaparece – “legado”, essa palavra nem pode estar na mesma frase que Dillon Danis – mas achei que ele é um bom oponente porque ele é um punk , ele afirma que pode lutar, mas nunca aparece nas lutas. Mas se o fizer, vamos colocá-lo à prova com certeza.

“Estou com raiva, estou chateado, você pode ver que estou empolgado, acredito na minha habilidade no boxe. Eu gosto da ideia de assumir dois esportes ao mesmo tempo e 14 de outubro vai ser uma loucura, vai ser uma noite inesquecível com certeza.

Paul competiu três vezes no boxe, lutando contra KSI para um empate majoritário em uma luta amadora, perdendo uma decisão dividida em uma luta profissional subsequente e, em seguida, indo oito rodadas contra Floyd Mayweather em uma luta de exibição que não teve vencedor oficial.

No momento, suas principais preocupações sobre a luta são as táticas promocionais de Danis (“É tudo falso”, disse Paul. “Então algumas pessoas vão acreditar no que ele vê e eu vou ter que ter um verificador de fatos a bordo, Vou ter que ‘notas da comunidade’ Dillon na vida real.”) e que ele pode estar dando atenção indevida a Danis.

“Estou hesitante porque ele merece essa influência?” Paulo perguntou. “Ele merece essa atenção? Absolutamente não. Ele merece ser decapitado no primeiro round nos primeiros 15 segundos? Absolutamente.”