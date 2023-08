Mbappé e a decisão que pode mudar tudo

Kylian Mbappé não mudou de ideia nem um pouco no último mês e meio.

Ele permanece firme em seu desejo de cumprir seu contrato com o PSG, avaliar seu futuro e escolher livremente seu próximo destino em 2024.

Pelo menos é essa a sensação que ele transmite após cada uma de suas aparições e sequências. PSGdecisões de.

O francês não deu a entender qualquer tipo de desespero em relação Real Madridjá que qualquer tipo de descontentamento pode atrapalhar, já que ainda faltam três semanas para a janela de transferências.

Real Madriddiretores estão convencidos de que os problemas em PSG não são deles para se preocupar, e que nenhuma transferência está prevista, mesmo com a janela aberta até 31 de agosto.

A primeira equipa continua a trabalhar, embora as coisas possam sempre mudar.

Mensagem de Florentino

De fato, essa abordagem foi confirmada durante Florentino Pérezvisita de Valdebebas na última segunda-feira.

Jogadores, treinadores e até funcionários aguardavam notícias do presidente sobre a possível chegada de Mbappé, mas isso nunca aconteceu.

A verdade é que o francês deixa claro que o seu destino de sonho é o Santiago Bernabéu, e que caso saia PSG antes do final de agosto, sua única opção é Los Blancos.

O pedido de ajuda do atacante para Real Madrid (dentro da liberdade que o PSG supostamente lhe deu para buscar um novo destino) não aconteceu.

Além disso, caso tal solicitação seja feita nos últimos dias da janela de transferências, Real Madrid não faria nenhum tipo de oferta que comprometesse a estabilidade financeira do clube.

PSG e Mbappé teriam que reduzir radicalmente suas exigências.

Como resultado, os números de transferência que estão sendo discutidos estão longe do que Real Madrid poderia gastar (130 milhões de euros).

Real Madridpor sua vez, não fez nenhum movimento oficial pelo atacante, nem tentou se aproximar do clube parisiense, cujos dirigentes continuam dando sinais de nervosismo em todas e cada uma de suas decisões.

Mbappé sozinho

O atacante continua à margem e não parece estar impressionado com sua situação, nem com seu exílio, nem com as constantes tentativas de renovação de contrato por parte do time catariano.

Ele segue seu plano e Real Madrid segue a deles. O tempo, ao contrário do que aconteceu em 2021, está do lado deles.

Mbappé ainda não abdica do grande dinheiro que tem vindo (já dissemos no início do verão que o valor entre cláusulas e bónus de assinatura rondava os 240 milhões de euros) e de momento não recorreu a Real Madrid para ajudá-lo a encontrar uma solução.

No momento, ele não parece disposto a abrir mão de nada desse dinheiro e segue firme em sua intenção de cumprir seu contrato e esperar até 30 de junho de 2024 para decidir seu futuro.

Mbappé continua a não mostrar sinais de fraqueza, algo que semeia preocupação PSG e tranquilidade no Santiago Bernabéu.