novidade do banco digital SURPREENDE clientes; Veja como funciona

O Banco Inter está trazendo uma nova maneira de otimizar os gastos com assinaturas de serviços de streaming. O “cartão Netflix” emerge como uma solução prática para aqueles que desejam simplificar o processo de manter sua assinatura nesse popular serviço de streaming.

O cartão Netflix do Banco Inter é pré-pago e funciona como um saldo virtual que pode ser utilizado diretamente na plataforma, eliminando a necessidade de recorrer ao uso de um cartão de crédito convencional. Desse modo, além de oferecer uma alternativa mais direta e descomplicada para efetuar o pagamento, essa abordagem também contribui para um maior controle sobre os gastos, evitando surpresas nas faturas.

Confira o valor do pré-pago

O mundo das opções de entretenimento está repleto de possibilidades, e o uso inteligente dos cartões pré-pagos Netflix é um caminho para explorar o universo das séries e filmes sem comprometer o orçamento. Atualmente, esses cartões estão disponíveis em vários valores, no entanto, os dois valores mais procurados são os cartões de R$50 e R$70.

Um ponto crucial a ser destacado é a transparência de custos associada a esses cartões pré-pagos. Ao adquirir um Gift Card Netflix de R$70, por exemplo, a quantia total de R$70 se converte em saldo utilizável na plataforma, sem qualquer custo adicional. Essa abordagem assegura que os usuários obtenham exatamente o valor que investiu, sem taxas extras ou surpresas desagradáveis.

O Banco Inter, através do seu Super App Inter, oferece uma maneira simples e prática de adquirir esses cartões pré-pagos Netflix, permitindo que os seus clientes economizem em suas assinaturas de entretenimento. Com as opções de valores dos Gift Cards Netflix se alinhando às diferentes faixas de planos de assinatura, a escolha inteligente desses cartões pré-pagos pode otimizar a experiência de entretenimento.

Veja como comprar o cartão pelo Banco Inter

Dentro do Super App do Banco Inter, o Gift Card Netflix se destaca como uma opção adicional na seção de Gift Cards. Ao lado dos já conhecidos Gift Cards para iFood, Uber e jogos, agora é possível aproveitar essa mesma praticidade para pagar as mensalidades ou iniciar uma assinatura Netflix.Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o Super App Inter e localize a seção de Gift Cards

Selecione o Gift Card da Netflix

Opte pelo valor do cartão pré-pago que melhor se adequa às suas necessidades

Realize o pagamento

Confirme os termos da compra e aceite



Essa inovação não apenas simplifica o pagamento, mas também proporciona maior controle financeiro e flexibilidade, uma vez que o usuário pode escolher entre os valores disponíveis para atender às suas necessidades. Ao continuar aprimorando suas soluções, o Super App Inter torna a experiência de entretenimento mais agradável, prática e econômica para seus usuários.

Vale ainda informar que os Gift Cards presentes do Banco Inter oferecem um benefício exclusivo de cashback, com o valor sendo depositado diretamente na conta dos usuários. Isso significa que, ao adquirir um cartão pré-pago Netflix, uma parte desse valor é reembolsada para o cliente. Em outras palavras, além da conveniência proporcionada, essa abordagem também abre caminho para economias significativas ao longo do ano

Em suma, a conveniência de poder utilizar o serviço de streaming sem a necessidade de um cartão de crédito ou de comprometer o limite disponível é apenas uma das muitas vantagens que esse método oferece. Mais informações sobre o “cartão Netflix” podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Inter.