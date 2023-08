Oferta de $ 100.000 do microfone jogado por Cardi B no eBay fracassa

Aqui está o negócio … o infame microfone de Cardi estava sendo leiloado no eBay e a guerra de lances chegou ao fim na terça-feira com um $ 99.900 lance vencedor … ou então semeia.

Fomos informados de que a pessoa que fez o lance vencedor teve 48 horas para desembolsar o dinheiro, mas não respondeu a várias mensagens … então Scott ainda está com o microfone. A receita do leilão deveria beneficiar a caridade, e Scott diz que está explorando suas opções… incluindo enviar uma oferta de compra para o segundo maior lance.

Há uma grande história por trás do microfone… como relatamos, Cardi estava se apresentando no Drai’s Beachclub em Las Vegas quando ela pediu à multidão para salpique-a com águaapenas para ficar chateado quando alguém mais tarde jogou gelo e líquido nela, resultando em o lance do microfone.