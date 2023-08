Presidente do Penedense confirma interesse em manter o técnico Jaelson Marcelino para Série A

O Penedense celebra seu retorno à elite do futebol alagoano e já inicia seus planos para o próximo ano. Aerton Reis, presidente do clube, declarou que a estratégia para 2024 já está em curso e ressaltou seu desejo de manter o técnico Jaelson e toda a comissão técnica. Em suas palavras:

“Nós já tivemos uma reunião com a diretoria e definimos o dia 15 de novembro para apresentação oficial e início dos trabalhos do grupo que vai participar da Copa Alagoas e Alagoano 2024. Temos total interesse em contar com o Jaelson e a comissão técnica dele e já iniciamos um diálogo para mantê-los aqui.”

A conquista do Penedense não apenas animou a torcida, mas também ampliou o valor da marca do clube. Aerton Reis, em conversa com o ge, informou que Carlinhos Maia, influenciador e patrocinador, continuará apoiando o clube. A notícia vem após a confirmação de representantes das produtoras Maia Produções e LG Produções, que garantiram o contínuo apoio financeiro ao Penedense.

Reis também compartilhou uma mensagem pessoal que recebeu de Carlinhos Maia, que destacou o notável trabalho do time:

“Ele me disse que nós conseguimos resgatar a credibilidade do Penedense ao recolocar o clube em evidência no futebol,” revelou o presidente.

Enquanto o clube prepara sua estratégia, o prefeito de Penedo assegurou que os refletores do Estádio Alfredo Leahy serão instalados e prontos para uso no início das competições do próximo ano. O apoio contínuo e os planos promissores indicam que o Penedense está pronto para fazer sua marca em 2024.