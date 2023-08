SAIU A LISTA com 7 carros que serão abandonados a partir de 2023

Você já conhece os 7 carros que serão abandonados a partir de 2023? É isso mesmo, alguns dos modelos de automóveis mais queridos dos brasileiros deixarão de ser fabricados no próximo ano. Está curioso para saber quais são? Então, acompanhe o post.

De modo geral, os carros são peças fundamentais na história deste país. Isso porque, grande parte do processo de industrialização no Brasil se deu pela chegada das montadoras em território nacional.

Além disso, é o sonho de milhões de brasileiros ter um veículo próprio para deixarem de usar o transporte público. Portanto, assim como outros produtos, há também os carros que são os queridinhos do público. Por exemplo, o Fusca, que ganhou grande popularidade entre as décadas de 1960 e 1980.

Modelos fora de linha

Com a notícia de que 7 carros que serão abandonados a partir de 2023, podemos concluir que não importa se um modelo é queridinho ou não, a fabricante pode retirá-lo de linha. Assim, um exemplo recente é com o Uno da Fiat. Afinal, mesmo com o grande apelo, ele não está mais no portfólio dos produtos da montadora.

Vale lembrar que quando um veículo deixa de ser produzido, a montadora coloca outro no lugar. Isso porque, há faixas de preço e públicos que são atendidos por cada um. Logo, deve haver uma substituição.

Há uma série de fatores que podem fazer com que uma empresa tire um veículo de linha. Aliás, há sete queridinhos dos brasileiros que a partir do próximo ano não estarão mais disponíveis para a compra.

7 carros que serão abandonados a partir de 2023

Antes mesmo de conhecer quais os 7 carros que serão abandonados a partir de 2023, vale entender quais os motivos que levam uma montadora a descontinuar uma determinada linha de carros.

Alguns dos motivos mais comuns já foram mencionados acima. Afinal, o processo de descontinuação é recorrente em diversas áreas do mercado. Mas, há dois fatores que são mais relevantes quando o assunto é a produção de veículos.



O primeiro aspecto que leva um carro a ser descontinuado é a modernização. Ou seja, tem alguma questão que envolve tecnologia, porque as empresas precisam sempre se atualizar para continuar vendendo cada vez mais.

Quanto mais tecnologia estiver disponível no mercado, mais exigentes serão os consumidores e mais eles vão buscar por novidades e diferenciais tecnológicos em seus produtos. Assim, se perceberem que um automóvel se tornou obsoleto com o avanço tecnológico, não haverá mais demanda para ele.

Hoje em dia todo o setor automobilístico tem uma nova cara. Isso porque, ele foi muito afetado tanto pela pandemia quanto pela crise econômica. Dessa forma, as tecnologias passaram a ser ainda mais valorizadas pelos clientes e pelas empresas.

Um bom exemplo dessa mudança é o boom nas vendas dos carros híbridos. Aliás, a tendência é que o Brasil priorize a produção desse tipo de veículo a partir do próximo ano. Afinal, espera-se que os brasileiros que tenham mais condições financeiras deem preferência para os veículos elétricos no momento da compra.

Falta de compradores

Há mais um fator que fez com que a notícia “7 carros que serão abandonados a partir de 2023” fosse real, que é a falta de compradores. Então, é comum que um carro seja o preferido de uma geração, mas a próxima não se interesse tanto por ele. Assim, as montadoras não continuam a produção porque é um custo muito alto por um produto sem saída.

É claro que a regra da demanda é válida para todos os setores, mas no caso de produtos mais caros na produção ela é ainda mais considerada. Portanto, esse é um dos motivos que levam os modelos de veículos serem descontinuados com certa frequência.

7 carros que serão abandonados a partir de 2023

Agora que já conseguiu entender os motivos que levam esses automóveis a serem descontinuados, vale conhecer os 7 carros que serão abandonados a partir de 2023. Dessa forma, são eles:

O Kia Cerato; Renault Captur; O Chevrolet Cruze; Bolt EUV; O Jaguar F-Type; Chevrolet Camaro; Por fim, o Ford Mustang.

É válido destacar que mesmo que as montadoras pretendam descontinuar os modelos acima, mas lançar novos carros para substituí-los. Inclusive, no próximo ano a previsão é que muitos lançamentos aconteçam no meio automobilístico.

Como dito acima, a grande aposta para o setor são os veículos híbridos e/ou elétricos. Portanto, espere para ver bons modelos com essa tecnologia no mercado em todo o país.