Tome cuidado! O IRS alerta sobre esse golpe perigoso do qual você pode ser vítima

Cquando se trata de se envolver com o IRSas pessoas precisam garantir que não estão falando com um impostor.

Existem muitas contas que fingem ser o IRS e enviam mensagens diretas às pessoas. Como resultado, o IRS está dizendo às pessoas para não interagirem com contas de mídia social que fingem ser a organização.

Aqui está um link a todas as contas oficiais de mídia social usadas pelo IRS. O IRS nunca solicitará suas informações pessoais ou financeiras e pede que você nunca publique seu número de seguro social ou outras informações confidenciais em qualquer plataforma de mídia social.

O IRS também nunca abordará questões fiscais ou de conta pessoal em nenhum dos sites.

O IRS usa a mídia social para compartilhar atualizações sobre coisas como as últimas mudanças fiscais, alertas de fraudes, iniciativas, produtos e serviços. As pessoas devem certificar-se de que os estão seguindo através da conta certa nas plataformas de mídia social, com cada conta fornecendo uma variedade de informações.

Facebook

A página do IRS no Facebook publica informações úteis, anúncios de eventos e dicas para o público em geral e profissionais fiscais. As páginas estão em inglês e espanhol.

YouTube

Os canais do IRS no YouTube publicam vídeos curtos e práticos em inglês e ASL. Os vídeos também podem ser assistidos em espanhol e chinês no canal Multilíngue.

Twitter

O IRS tweeta anúncios relacionados a impostos para indivíduos, empresas, profissionais tributários e pessoas que procuram #IRSjobs. As atualizações são compartilhadas em inglês e espanhol e são uma ótima maneira de ficar por dentro dos alertas de golpes mais recentes.

Instagram

O IRS cobre uma variedade de tópicos em sua conta do Instagram para ajudar as pessoas a navegar por todas as mudanças mais recentes na legislação tributária, informações sobre fraudes e formas de combater o roubo de identidade relacionado a impostos. A conta também compartilha informações em espanhol e outros idiomas de tempos em tempos.

LinkedIn

Você pode encontrar atualizações, informações fiscais e anúncios de emprego na página do LinkedIn do IRS