Tony Ferguson não tem planos de se aposentar: ‘Foda-se quem acha que eu deveria’

Tony Ferguson não tem intenção de pendurar as luvas.

Em julho, Ferguson sofreu mais uma derrota ao ser sufocado por Bobby Green no UFC 291. A derrota foi a sexta consecutiva, com quatro delas por finalização, e deixou muitos fãs se perguntando se finalmente seria a derrota. que empurrou “El Cucuy” para a aposentadoria.

Logo após a luta, Ferguson sugeriu que não, e na segunda-feira, o ex-campeão interino dos leves do UFC reafirmou sua intenção de continuar no Twitter.

1.) Não lutou bem desde Barboza ou Thompson

2.) A única vez que me encontro em uma jaula é quando luto

3.) Desde a pandemia, nada dessa merda foi divertido

4.) Eu costumava sorrir muito Moar quando estava competindo

5.) Estive tão ocupado cuidando dos outros em vez de mim mesmo

7.) Criou limites entre aqueles que são ruins para mim

8.) Me estruturei para não cometer os mesmos erros

9.) Não, eu não estou me aposentando e foda-se aqueles que pensam que eu deveria

10.) Eu tenho trabalho a fazer e estou chateado MF

A recusa de Ferguson em se afastar não é tão surpreendente, dada sua relutância anterior em fazê-lo. O ex-campeão interino dos leves do UFC rejeitou a ideia pela primeira vez em 2021, após sua derrota para Beneil Dariush no UFC 262, declarando também na época que estava “chateado” e motivado.

Ferguson novamente se ofendeu com a ideia após sua derrota por finalização para Nate Diaz no UFC 279. Mas aos 39 anos, ele tem uma das mais longas sequências de derrotas na história do UFC, e a questão é quando será o suficiente para “El Cucuy?”