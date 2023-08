Uema prorroga período de inscrição do PAES 2024

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) anunciou nesta sexta-feira, dia 11 de agosto, a prorrogação do período de inscrição para o PAES (Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior) 2024. Desse modo, os estudantes que ainda não se inscreveram têm uma nova oportunidade para se cadastrar.

Inicialmente, as inscrições seriam recebidas até as 23h59 dessa sexta-feira (11). No entanto, a UEMA prorrogou o período de inscrição para o PAES 2024 até o dia 18 de agosto. Portanto, novas inscrições serão recebidas até a próxima sexta-feira (18).

PAES 2024: Inscrições

De acordo com as orientações do edital do PAES 2024, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, para se inscrever, o estudante deve acessar o site da universidade e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, o candidato deve informar uma opção de curso e escolher a modalidade de seleção (ampla concorrência ou cotas). Além disso, é necessário informar a opção de língua estrangeira para a prova (inglês ou espanhol) e escolher uma cidade para a realização da prova.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição. Com a prorrogação, os pagamentos poderão ser feitos até o dia 19 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).

A UEMA recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao PAES 2024 entre os dias 24 de abril e 26 de maio e o resultado já está disponível. PAES 2024: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, a UEMA aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. A prova do PAES conta tradicionalmente com questões objetivas de múltipla escolha e de produção textual.

A aplicação das provas do PAES 2024 está marcada para o dia 23 de novembro de 2023. O edital indica ainda que a aplicação terá duração de cinco horas, ocorrendo no período das 13h30 às 18h30, em apenas uma fase.



Você também pode gostar:

Os locais de prova serão nas cidades de São Luís, Colinas, Caxias, São João dos Patos, Bacabal, Barra do Corda, Balsas, Codó, Santa Inês, Coelho Neto, Timon, Pinheiro, Grajaú, Presidente Dutra, Lago da Pedra, Pedreiras, Zé Doca, Coroatá, Itapecuru-Mirim, São Bento, Imperatriz, Açailândia e Estreito.

Ainda conforme o edital, os candidatos responderão a questões sobre assuntos dos componentes curriculares do Ensino Médio, abarcando conhecimentos de Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza.

A universidade aplicará também uma prova de redação em Língua Portuguesa. Os candidatos deverão produzir um texto dissertativo argumentativo sobre o tema proposto.

Obras literárias

A UEMA divulgou com antecedência a lista de obras literárias cobradas nas provas. De acordo com a universidade, além de estudar a estrutura e o contexto histórico, político e social, os estudantes devem ler na íntegra as seguintes obras:

“Olhos D’água”, de Conceição Evaristo;

“Mar Morto”, de Jorge Amado ;

; “Primeiros Cantos”, de Antônio Gonçalves Dias.

A universidade ainda não informou o número de vagas ofertadas nessa edição. Em breve a UEMA publicará um edital com demais informações sobre o PAES com ingresso de novos alunos em 2024.

Oferta de vagas

O PAES é um dos processos seletivos da UEMA que visa a seleção de novos alunos para ingresso nos cursos de graduação da universidade ofertados de forma presencial. Além disso, o PAES conta com a oferta de oportunidades para ingresso na UEMASUL.

Ao todo, a UEMA está oferecendo 4.713 vagas para ingresso no 1º e no 2ºsemestres de 2024, distribuídas entre os diferentes campi da instituição. Já a oferta da UEMASUL é de 780 vagas.

Acesse o site da UEMA para mais detalhes.

Leia também Inep divulga as cartilhas do participante do ENCCEJA 2023 para ensino fundamental e médio; saiba mais.