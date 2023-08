Vicente Luque temia pelo futuro de sua carreira no MMA após hemorragia cerebral na derrota para Geoff Neal no UFC

Vicente Luque retornará da maior pausa de sua carreira no MMA neste sábado, no UFC Vegas 78, e sua inatividade foi causada por uma lesão assustadora que ameaça sua carreira,

Um dos lutadores mais ativos e divertidos do UFC hoje, com 19 aparições no octógono em um período de sete anos, “The Silent Assassin” foi forçado a tirar uma folga das competições depois que exames mostraram que ele sofreu uma hemorragia cerebral em sua derrota por nocaute para Geoff Neal em agosto de 2022.

A situação de saúde de Luque foi mantida em segredo até que a Comissão Atlética de Nevada lhe concedeu licença para lutar contra Rafael dos Anjos em uma luta principal de cinco rounds no UFC APEX em 12 de agosto, e ele discutiu o susto no episódio desta semana do podcast MMA Fighting Trocação Franca.

“No começo, eles me suspenderam por seis meses após a luta”, disse Luque. “Tive uma pequena benção no cérebro, algo mais sério que o normal, mas não evoluiu. Fiquei em observação no hospital e não evoluiu para algo mais grave. Eles me deram uma suspensão de seis meses das lutas, mas eu decidi não fazer nenhum sparring por seis meses. Eu só treinei grappling, wrestling, condicionamento, hit pads e coisas assim. Não fiz nenhum sparring para realmente estar 100% recuperado.”

A princípio, Luque enfrentaria dos Anjos em 15 de julho, mas disse que ele e o UFC descobriram mais tarde que a comissão estendeu sua suspensão médica para um ano após o sangramento cerebral, forçando a promoção a adiar a luta para 12 de agosto.

“Tive que fazer uma série de exames que eles pediam e obter autorização dos neurologistas”, disse Luque. “Fui a três neurologistas e todos eles me liberaram para lutar contra eles, se eu quisesse.”

Ao final, Luque agradece à comissão e ao UFC por cuidar de sua saúde e segurança, e aproveitou a folga das competições para evoluir como lutador de artes marciais mistas. O veterano dos meio-médios disse que estar constantemente em camps para competir não permite que ele “me desafie e me coloque em situações que normalmente não colocaria quando estamos no camp”, e adicionar novos truques ao seu jogo.

No entanto, ele se preocupou que isso pudesse significar o fim de sua carreira de lutador.

“Sou muito tranquilo e ao mesmo tempo sempre dou 100% de mim para o MMA”, disse Luque. “Não imaginava que um dia algo assim aconteceria, mas sabia que estaria preparado se acontecesse. Eu estava calmo, mas nos primeiros dias ou semanas, realmente havia dúvidas de que algo – e isso me preocupava, se eu seria capaz de continuar lutando ou não, porque lutar é o que eu mais amo fazer. Estou longe do meu sonho de ser campeão, quero alcançar isso. Pela primeira vez na minha carreira tive que pensar que algo poderia vir e tirar tudo de mim do nada.

“Mas isso acabou sendo algo positivo porque me fez olhar com mais seriedade para a minha evolução técnica, principalmente na trocação. Eu estava indo para a guerra por muitos anos, estava brigando demais. Aguento soco, estou bem e vou continuar trocando, mas não estava desenvolvendo minha habilidade como poderia em pé. Esquivar, defender, mexer, coisas que passei a prestar mais atenção.”

Luque treinou assim que começou seu camp para dos Anjos, mas está fazendo muito menos do que antes. Com isso, disse ele, seu corpo está se recuperando melhor entre as sessões. Ser tão ativo na gaiola provavelmente também foi um problema, ele admite, mesmo que isso o tenha ajudado a construir uma reputação no esporte.

“Isso pode ter sido um erro que cometi”, disse Luque. “Não vou falar de erro porque ao mesmo tempo me empurrou muito para cima na categoria. Acho que foi importante naquele momento, mas hoje, no nível que estou, vejo que preciso de um tempo entre as lutas para poder evoluir porque você está sendo muito estudado nesse nível. As pessoas veem quem é Vicente Luque ‘e como podem vencê-lo’. Preciso me reinventar, estar treinando coisas novas, e preciso de tempo para isso. Não vou mudar muito em três meses.

O primeiro revés de Luque no octógono mostra dos Anjos do outro lado da jaula, um ex-campeão dos leves do UFC que finalizou Bryan Barberena em seu retorno aos meio-médios em dezembro de 2022. Luque espera que seu compatriota triture e tente cansá-lo em busca de uma finalização tardia ou vitória por decisão, “e estou preparado para isso”.

“Eu não poderia ter pedido uma luta melhor para mim agora”, disse Luque. “Acho que vai ser uma boa luta para o torcedor, uma luta de alto nível. Dependendo de como eu vença, pode ser a Luta do Ano ou algo bem espetacular assim, pode acabar me empurrando para cima [in the rankings]. É a luta que me coloca de volta no topo.”