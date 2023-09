Ariana Grande, marido afastado Dalton Gomez, pede o divórcio simultaneamente

Ariana Grande está seguindo o namorado dela Ethan Slater os passos de … porque ela também pediu oficialmente o divórcio do marido há 2 anos, Dalton Gomes e ele também está arquivado.

Advogado de Ariana, Laura Wasser apresentado na primeira segunda-feira … citando as “diferenças irreconciliáveis” padronizadas como motivo do divórcio.

Quanto ao motivo pelo qual demorou tanto tempo entre a data da separação e o pedido de divórcio, uma fonte com conhecimento direto nos disse que os dois demoraram para acertar os detalhes e acertar. Nossa fonte diz que não há ressentimentos… eles têm sido muito atenciosos e respeitosos um com o outro em cada etapa deste processo.

Como informamos, Ariana começou a namorar seu colega de elenco de “Wicked”, Ethan Slater depois se separando de Dalton enquanto filmava o filme no exterior… uma bomba que deixou os fãs loucos.

Desde então, Ethan pediu o divórcio de sua esposa Lilly Jay. Os dois eram namorados no ensino médio e se casaram em 2018. Eles também compartilham um filho, a quem deram as boas-vindas no ano passado.