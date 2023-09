Dez principais maneiras de corrigir o baixo uso da CPU do Starfield [2023]

Imagine que seu computador é como uma cidade grande e movimentada. A CPU é a prefeita desta cidade, garantindo que tudo corra bem. Quando a CPU não está trabalhando o suficiente, a cidade não funciona da melhor forma. Queremos que nosso prefeito seja ativo e enérgico, como um super-herói, para que nosso jogo seja super divertido e rápido!

Você está coçando a cabeça por causa do “Baixo uso de CPU Starfield” erro que parece aparecer com bastante frequência? Você certamente não é o único! Um número crescente de jogadores está se deparando com esse obstáculo ao tentar aproveitar a grande aventura que é Starfield, jogo criado pela renomada Bethesda Game Studios.

Mas não se preocupe, porque este guia é seu vizinho amigável, pronto para ajudar a resolver esse problema. Juntos, seguiremos etapas fáceis de seguir para eliminar esse bug e fazer com que você volte a explorar as estrelas sem problemas. Vamos arregaçar as mangas e começar a resolver isso Problema de baixo uso de CPU do Starfield.

Compreendendo o uso da CPU

Antes de avançarmos para as soluções, é essencial compreender o que significa o uso da CPU e como isso afeta sua experiência de jogo. Devemos nós?

Definição de uso de CPU

O uso da CPU refere-se à porcentagem de poder computacional que um programa utiliza em um determinado momento. Nos jogos, o maior uso da CPU geralmente se traduz em melhor desempenho, pois o jogo pode processar mais dados simultaneamente.

Como o uso da CPU afeta a experiência de jogo

O alto uso da CPU garante que os processos do jogo sejam executados de forma eficiente, proporcionando uma experiência de jogo perfeita. No entanto, quando o uso da CPU é baixo, significa que o jogo não está utilizando todo o potencial do seu sistema, levando a uma experiência de jogo abaixo da média. É como ter um carro esportivo potente, mas nunca ultrapassar 30 mph, faz sentido?

Por que o uso da minha CPU é muito baixo no Starfield?

Antes de prosseguirmos, é essencial entender por que você pode estar enfrentando baixo uso da CPU durante os jogos. Em termos simples, pode ser devido a uma incompatibilidade entre os requisitos do jogo e as capacidades do seu sistema, ou talvez algumas configurações não estejam otimizadas para as demandas do jogo.

Configurações de jogo incorretas que limitam o uso da CPU.

Drivers desatualizados prejudicando o desempenho ideal.

Potencial malware ou vírus que afeta o funcionamento do sistema.

Conflito com outros softwares ou aplicativos em execução simultaneamente.

Configurações de gerenciamento de energia que restringem o desempenho da CPU.

Problemas de superaquecimento que fazem com que a CPU reduza seu desempenho.

Falhas ou bugs do sistema operacional que afetam a alocação de recursos.

Etapas para corrigir o baixo uso da CPU do Starfield

Antes de avançar para as soluções, é prudente realizar algumas verificações preliminares para identificar a causa raiz do problema de baixo uso da CPU do Starfield. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir:

Atualize seus drivers: Certifique-se de que todos os seus drivers, especialmente o driver gráfico, estejam atualizados.

Certifique-se de que todos os seus drivers, especialmente o driver gráfico, estejam atualizados. Verifique os requisitos do sistema: Verifique se o seu sistema atende aos requisitos mínimos para rodar o jogo sem problemas.

Verifique se o seu sistema atende aos requisitos mínimos para rodar o jogo sem problemas. Fechar aplicativos em segundo plano: Feche aplicativos desnecessários em segundo plano para liberar recursos da CPU.

Feche aplicativos desnecessários em segundo plano para liberar recursos da CPU. Configurações do jogo: Às vezes, as configurações do jogo podem ser configuradas para usar menos CPU. Verifique e ajuste-os se necessário.

Maneiras de corrigir problemas de baixo uso de CPU do Starfield 2023

Agora que temos uma compreensão mais clara das causas potenciais, vamos explorar as soluções em detalhes para corrigir o problema de baixo uso da CPU do Starfield.

Reinicie o seu PC

Às vezes, a solução mais simples pode ser a mais eficaz. Reiniciar o PC pode ajudar a eliminar quaisquer falhas ou bugs temporários que possam estar causando o problema de baixo uso da CPU do Starfield. Ele dá ao seu sistema um novo começo, limpando a RAM e desligando quaisquer processos que possam estar sobrecarregando sua CPU.

Salve qualquer trabalho não salvo e feche todos os aplicativos em execução. Clique no “Começar”E selecione“Reiniciar”ou pressione “ALT+F4” e escolha “Reiniciar“. Aguarde o sistema reiniciar completamente. Inicie o Starfield e verifique se o uso da CPU melhorou.

Atualizar os drivers, especialmente os drivers gráficos e de CPU, pode melhorar significativamente o desempenho do jogo e potencialmente corrigir o problema de baixo uso da CPU do Starfield. Drivers atualizados garantem que seu hardware possa se comunicar de maneira eficaz com o jogo, proporcionando uma experiência de jogo mais tranquila.

Clique com o botão direito em “Iniciar” e selecione “Gerenciador de Dispositivos”. Expanda as categorias e clique com o botão direito em cada dispositivo para selecionar “Atualizar driver”. Escolha “Pesquisar automaticamente software de driver atualizado”. Siga as instruções na tela para concluir o processo de atualização. Reinicie o seu PC e inicie o jogo para verificar o uso da CPU.

Visual C++ é um componente vital que ajuda no bom funcionamento de jogos como Starfield. Garantir que você tenha a versão mais recente instalada pode ser uma etapa crucial para resolver o problema de baixo uso de CPU do Starfield.

Visite o site oficial da Microsoft para baixar os pacotes redistribuíveis mais recentes do Visual C++. Instale os pacotes seguindo as instruções na tela. Reinicie o seu PC. Inicie o Starfield e verifique se o uso da CPU voltou ao normal.

Fechar programas que consomem recursos desnecessários

Fechar programas desnecessários durante o jogo pode liberar recursos da CPU, potencialmente corrigindo o problema de baixo uso da CPU do Starfield. Esses programas podem consumir uma parte significativa da energia da CPU, deixando menos para o jogo utilizar.

Pressione “CTRL+SHIFT+ESC” para abrir o Gerenciador de Tarefas. Na guia “Processos”, identifique os programas que consomem muitos recursos da CPU. Clique com o botão direito em cada um desses programas e selecione “Finalizar tarefa”. Inicie o Starfield e verifique se o uso da CPU melhorou.

Desinstalar aplicativos suspeitos

Às vezes, aplicativos suspeitos instalados em seu sistema podem interferir no desempenho do jogo, levando ao problema de baixo uso da CPU do Starfield. A remoção desses aplicativos pode ajudar a restaurar o uso normal da CPU do jogo.

Abra o “Painel de Controle” e selecione “Programas e Recursos”. Navegue pela lista para identificar aplicativos suspeitos ou indesejados. Clique com o botão direito nesses aplicativos e selecione “Desinstalar”. Siga as instruções na tela para concluir o processo de desinstalação. Reinicie o seu PC e verifique o uso da CPU do jogo.

Manter os arquivos do jogo atualizados é essencial para evitar problemas como o baixo uso da CPU do Starfield. Os desenvolvedores costumam lançar patches para corrigir bugs e melhorar o desempenho, o que pode resolver o problema de uso da CPU.

Abra o inicializador do jogo (como Steam ou Bethesda Launcher). Localize Starfield na sua biblioteca de jogos. Verifique se há atualizações disponíveis e instale-as. Depois de atualizado, inicie o jogo e verifique se o uso da CPU normalizou.

Dicas adicionais

Ajustando configurações gráficas 🛠️

Às vezes, as configurações do jogo estão muito altas para o seu sistema funcionar com eficiência. Ajustar as configurações gráficas para corresponder às capacidades do seu sistema às vezes pode resolver o problema de baixo uso da CPU. A implementação dessas mudanças pode melhorar sua experiência de jogo Starfield com baixo uso de CPU.

Modificando as configurações do jogo 🎮

Além das configurações gráficas, modificar outras configurações do jogo, como resolução e qualidade de textura, também pode ajudar a aumentar o uso da CPU, proporcionando uma experiência de jogo Starfield com baixo uso da CPU mais suave. Não se esqueça de ajustar essas configurações para uma aventura Starfield otimizada com baixo uso de CPU.

Ajustando as configurações do Windows 💻

Às vezes, ajustar algumas configurações do Windows pode ajudar a aumentar o uso da CPU. Isso inclui ajustar as configurações de energia e desativar processos desnecessários em segundo plano, o que pode beneficiar significativamente o jogo Starfield com baixo uso de CPU.

Fazendo overclock em sua CPU ⚙️

Para os jogadores que entendem de tecnologia, fazer overclock de sua CPU pode ser uma solução viável para obter desempenho Starfield com baixo uso de CPU. No entanto, esteja avisado que isso pode danificar seu sistema se não for feito corretamente. Prossiga com cuidado para desfrutar de uma experiência Starfield perfeita com baixo uso de CPU.

Pensamentos finais

Concluindo, encontrar o problema de baixo uso da CPU do Starfield pode ser bastante frustrante, especialmente quando você está ansioso para explorar o mundo cativante de Starfield. No entanto, com as orientações fornecidas neste artigo, agora você está equipado com o conhecimento e as etapas para enfrentar esse problema de frente. Lembre-se de que a chave para resolver esse problema está na compreensão das causas potenciais e na aplicação metodicamente das soluções descritas acima.

