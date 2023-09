Homem morre em jogo dos Patriots após ‘aparente evento médico’

Um homem de 53 anos morreu tragicamente enquanto assistia ao jogo em casa dos Patriots contra o Miami Dolphins no domingo… depois de passar pelo que as autoridades chamam de “aparente evento médico”.

De acordo com locais pontos de vendao incidente aconteceu na seção 300 do Gillette Stadium por volta das 23h… nos minutos finais da derrota do New England por 24-17.