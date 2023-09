O FreeSync vale a pena em 2023? FreeSync e G-Sync são dois termos que você pode encontrar ao comprar um monitor. Ao procurar um monitor no segmento de orçamento, você poderá encontrar monitores que vêm com Freesync, enquanto, ao aumentar seu orçamento, poderá encontrar facilmente monitores com G-Sync.

O Freesync da AMD resolve vários problemas de tela, como tela rasgada e gagueira de cobertura. O que ele faz é permitir que a tela sincronize sua taxa de atualização para corresponder à taxa de quadros da GPU. Com o FreeSync, seu monitor não exibirá taxas de quadros mais rápidas ou mais lentas, evitando assim problemas de quebra e travamento da tela.

O FreeSync vale a pena em 2023 – Guia

Mas nossa pergunta é: se o FreeSync vale a pena ou não em 2023? Neste artigo, discutiremos se o FreeSync vale a pena em 2023 ou não.

Prós do FreeSync

É muito mais barato que o G-Sync

Falando em FreeSync, é bem mais barato que o G-Sync. Se você estiver sem orçamento ao comprar um monitor, verá que o FreeSync estará disponível na maioria dos monitores do segmento de orçamento.

Por que o FreeSync vem com a maioria dos monitores de orçamento? O FreeSync é uma solução baseada em software, enquanto o G-Sync é uma solução baseada em hardware, portanto, é claro, haverá uma diferença no preço. Dito isso, você pode obter monitores FreeSync de melhor qualidade a um preço relativamente mais barato quando comparado ao G-Sync.

Comparando o FreeSync com o G-Sync, os monitores G-Sync serão muito superiores ao FreeSync Monitor. Portanto, se você estiver com um orçamento menor, o FreeSync será a opção disponível para você.

Resolve o problema de tela rasgada e gaguejada

Monitores com FreeSync resolverão o problema de tela quebrada e travada que você pode estar enfrentando. O rompimento da tela ocorre quando a taxa de quadros da placa gráfica é muito mais rápida do que a taxa de quadros da tela. Neste caso, as imagens serão enviadas pela placa gráfica muito mais rápido do que o seu monitor pode exibi-las, causando tearing na tela.

No entanto, no screen tearing, sua GPU produzirá imagens em uma taxa mais potencial do que a do seu monitor. Durante o screen tearing, seu jogo parecerá estar atrasado ou avançando. O FreeSync no seu monitor pode evitar esses problemas.

Contras do FreeSync

Funciona apenas com GPUs AMD

Saiba que o FreeSync só funcionará com GPUs AMD, portanto, se você estiver usando um chipset NVIDIA em seu desktop ou laptop, ele não será útil para você. Os processadores AMD têm um preço muito mais baixo e as pessoas optam por eles se quiserem um computador econômico. Da mesma forma, falando sobre FreeSync, você pode encontrá-lo em monitores com preços mais baixos.

No entanto, o mesmo vale para os monitores G-Sync. G-Sync não é compatível com GPUs AMD. G-Sync só funcionará com processadores NVIDIA. O FreeSync tem padrões mais flexíveis. Dito isto, eles não são conhecidos por fornecer uma experiência consistente.

Alguns monitores com FreeSync podem ter uma taxa de atualização entre 40-144 Hz, enquanto alguns podem ter uma taxa de atualização entre 48-75 Hz. Com um monitor G-Sync, você pode ter certeza de que o monitor gerenciará interrupções e interrupções na tela em uma ampla gama de taxas de atualização.

Palavras Finais

Chegamos à conclusão do nosso artigo sobre se o FreeSync vale a pena ou não. O G-Sync é ideal para jogadores e editores de vídeo que possuem uma GPU NVIDIA, mas você terá que pagar mais para obter um monitor com G-Sync, mas valerá a pena o esforço. Por outro lado, será uma boa opção optar pelo FreeSync se você estiver usando uma GPU AMD.

Para o segmento intermediário e econômico, será ideal optar por monitores FreeSync se você estiver usando GPUs AMD. No entanto, saiba que a taxa de atualização pode ser variável em todos os monitores, o que pode levar a uma experiência inconsistente. Portanto, talvez você precise pesquisar um pouco caso opte por um monitor com FreeSync.