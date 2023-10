Alexander Volkanovski sobre a revanche de última hora contra Islam Makhachev: ‘Eu quero ir lá e machucá-lo’

Alexander Volkanovski não poderia ter ficado mais animado ao receber o telefonema para substituir Charles Oliveira para dar uma segunda chance a Islam Makhachev.

Volkanovski busca consertar o erro de sua única derrota no UFC quando enfrentar Makhachev pela segunda vez este ano pelo título dos leves na luta principal do UFC 294, no próximo sábado, em Abu Dhabi. O campeão peso-pena chega com menos de duas semanas de antecedência para tentar se recuperar de uma derrota por decisão para Makhachev no UFC 284, em fevereiro, e planeja garantir que os juízes fiquem fora disso.

“Será emocionante”, disse Volkanovski em meio a uma disputa de mídia na Austrália. “Obviamente, quero ir lá e machucá-lo. Vamos tentar fazer com que não dure cinco rodadas. Quero terminar isso mais cedo. Não quero testar o tanque de gasolina dele. Não me interpretem mal, acho que posso fazer isso, mas não vamos tentar testar. Vamos terminar bem cedo.

“Com o quão animado estou, quão revigorado estou – tanto mental quanto fisicamente – serei um homem perigoso lá.

“Eu pretendo nocauteá-lo.”

Volkanovski estava empatado na defesa do título dos penas em janeiro, no UFC 297, contra Ilia Topuria. Uma pessoa com conhecimento dos planos da promoção confirmou ao MMA Fighting na segunda-feira que ambas as partes concordaram em princípio com a luta, mas as coisas mudaram rapidamente depois que Oliveira sofreu um corte feio acima do olho e foi forçado a se retirar.

Embora Volkanovski tenha ficado intrigado com o confronto com Topuria, ele admite que esperar até janeiro após uma defesa de título bem-sucedida contra Yair Rodriguez no UFC 290, junto com a subsequente cirurgia na mão, pareceu uma espera muito longa. Então, quando recebeu o telefonema, Volkanovski ficou exultante.

“Não hesitei em nada”, explicou Volkanovski. “Provavelmente houve um sorriso no meu rosto imediatamente e foi: ‘Oh, vamos fazer isso’, deixe o gerente fazer a sua parte nas negociações. Ele está perguntando sobre o peso: ‘Vamos conseguir, não se preocupe com isso’. Mas eu tinha um sorriso no rosto.

“No dia seguinte, ou alguns dias, eu literalmente estava rindo pensando em como isso era loucura, mas feliz ao mesmo tempo. Acho que precisava disso, para ser honesto.”