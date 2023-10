Antonio Brown pede a saída de Mike Tomlin em meio às dificuldades dos Steelers

Fdestaque dos vermes Pittsburgh Steelers receptor, Antonio Brownapelou publicamente ao treinador principal da equipe, Mike Tomlin, para considerar encerrar seu impressionante período de 18 anos na organização. Ele expressou preocupação de que uma associação prolongada pudesse afetar Tomlin‘s status na história da franquia.

A opinião vocal de Brown veio logo após o ladrões‘ derrota retumbante por 30-6 nas mãos do Houston Texanos na quarta semana da temporada. Ele foi rápido em mencionar várias lendas do passado do time, incluindo Troy Polamalu, Ryan Clark, Ike Taylor e Larry Foote, aparentemente para enfatizar a importância de manter o legado da equipe.

Os Steelers não foram convincentes até agora

Esta temporada provou ser uma montanha-russa para o Ladrões. Eles tiveram um começo difícil com uma derrota esmagadora por 30-7 para o São Francisco 49ersmarcando um dos Tomlindos jogos mais desafiadores como treinador principal.

No entanto, a equipe pareceu se recuperar de forma impressionante nas semanas seguintes. Sua defesa foi notavelmente dominante na vitória por 26-22 sobre o Cleveland Browns. No mesmo jogo, TJ Watt garantiu sua posição como líder de sack de todos os tempos da franquia e até conquistou um touchdown defensivo revolucionário.

Seu ímpeto parecia continuar enquanto conquistavam uma vitória por 23 a 18 contra o Invasores de Las Vegas na terceira semana. Parecia o ladrões estavam preparados para liderar o Divisão AFC Norte.

Mas a sua chocante perda para o Texanos levantou questões. O quarterback dos texanos, CJ Stroud, exibiu jogabilidade superior, passando por mais de 300 jardas com dois touchdowns. O ladrões‘ a defesa, que parecia estar em trajetória ascendente, lutou para conter Stroud, não conseguindo registrar nem mesmo um único saco. Notavelmente, Stroud não foi interceptado nesta temporada, justificando seu segundo lugar no draft de 2023.

Com um histórico de sete campeonatos de divisão e um Super Bowl título desde que assumiu o comando em 2006, Tomlin conhece bem os desafios. Resta saber se ele conseguirá dirigir o ladrões de volta ao rumo em meio à crescente pressão e escrutínio.