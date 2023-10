Dillon Danis divulga comunicado após derrota de Logan Paul e atira em Nate Diaz: ‘UFC próximo’

Dillon Danis não está deixando sua última derrota em silêncio.

Depois de uma atuação apática contra Logan Paul na luta principal do Misfits Boxing: Prime Card de sábado, que o viu se desqualificar desesperadamente no round final com uma tentativa ilegal de estrangulamento, Danis apareceu nas redes sociais com muito a dizer.

Isso inclui uma declaração de duas palavras que provavelmente levantará muitas sobrancelhas dos fãs de MMA: “UFC próximo”.

O co-evento principal do Prime Card de sábado foi a primeira luta de qualquer tipo de Danis desde 2019, quando ele competiu pela última vez pelo Bellator. Ele fez 2 a 0 na promoção de MMA, finalizando os dois adversários no primeiro round.

Apesar de não ter mostrado absolutamente nada na maior parte da luta de seis rounds contra um Paul um pouco mais impressionante, isso não impediu Danis de se gabar de seu desempenho e de atacar o ex-astro do UFC Nate Diaz. O irmão de Paul, Jake Paul, derrotou Diaz por decisão unânime em agosto passado e a certa altura colocou Diaz em apuros depois de marcar um knockdown no quinto round.

Um cara de Jiu Jitsu sem acampamento ou treinador de boxe fez sua estreia, nunca vacilou, nunca caiu, não conseguiu contar até 8 em pé e embalou várias vezes. Se eu fosse Nina, cancelaria o casamento. Você não conquistou nada no seu esporte, o MMA é o próximo. https://t.co/a4a1w90WBc -Dillon Danis (@dillondanis) 15 de outubro de 2023

Veja mais comentários de Danis nas redes sociais abaixo.

Onde estão todos que disseram que eu não duraria uma rodada, mesmo Joe Rogan me chamando de Ben Askren? -Dillon Danis (@dillondanis) 15 de outubro de 2023