Esta é a luxuosa casa de Travis Kelce em Kansas City: Taylor Swift vai gostar?

Travis Kelce fez de Kansas City sua casa desde que foi convocado pelos Chiefs em 2013.

Ele teve uma carreira de grande sucesso lá, tornando-se duas vezes campeão do Super Bowl, quatro vezes First Team All-Pro e oito vezes Pro Bowler na temporada de 2022.

Após sua primeira vitória no Super Bowl com os Chiefs na temporada 2019 da NFL, Kelce, que já estava no meio de uma lucrativa extensão de contrato de cinco anos no valor de US$ 46 milhões, decidiu investir em uma nova residência.

Em 2019, ele comprou uma propriedade personalizada na comunidade de Briarcliff West, em Kansas City, por US$ 995.000.

A casa de Kelce em Kansas City

Esta espaçosa propriedade, com 10.000 pés quadrados, passou por reformas em 2007 e possui características impressionantes.

Inclui sete quartos, cinco banheiros e dois lavabos. O piso principal é bem iluminado e dispõe de cozinha com bancada em granito e elegante área para refeições.

Elaina Sansone | ReeceNichols-KCN via VelvetRopes.com

Um deck oferece vistas panorâmicas e um espaço para refeições ao ar livre.

O quarto principal se destaca com varanda privativa e um luxuoso banheiro equipado com duas pias, banheira de imersão e ducha a vapor.

Elaina Sansone | ReeceNichols-KCN via VelvetRopes.com

A propriedade oferece ainda áreas de lazer, ginásio, bar e garrafeira. Ao ar livre há uma piscina e um mirante.

Além de sua residência principal, Kelce também aluga uma cobertura no edifício One Light Luxury de Kansas City, no distrito Power and Light, que custa até US$ 3.400 por mês.

Elaina Sansone | ReeceNichols-KCN via VelvetRopes.com

Este aluguel inclui comodidades como academia, serviço de concierge e acesso à Internet. Travis Kelce realmente fez de Kansas City sua casa, dentro e fora do campo.

Elaina Sansone | ReeceNichols-KCN via VelvetRopes.com

Em setembro, rumores de uma potencial conexão romântica entre Taylor Swift e Kelce surgiram quando a famosa cantora compareceu a um dos jogos de Kelce, gerando especulações sobre o caso deles.