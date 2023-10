ESTE serviço do C6 Bank passou a ser cobrado; Veja as formas de “driblar” esse custo

O C6 Bank é um banco digital brasileiro que oferece diversos serviços e produtos aos seus clientes pessoas físicas e jurídicas, como, por exemplo, a C6 Tag, uma tag de pedágio oferecida pela instituição em parceria com a Veloe.

No entanto, recentemente, o C6 Bank passou a cobrar de seus clientes pelo uso da tag de pedágio, que atualmente está custando R$ 6 ao mês. Os clientes do banco digital têm essa mensalidade debitada de suas contas entre os dias 6 e 16 de cada mês.

Apesar da cobrança, os clientes do C6 Bank que tiveram suas tags de pedágio ativadas até a metade do mês de setembro ficam isentos da mensalidade, desde que cumpram um dos seguintes critérios:

Clientes com Cartão de Crédito C6 Bank desbloqueado;

desbloqueado; Clientes com Cartão de Crédito C6 Platinum desbloqueado;

Clientes com saldo de investimento CDB superior a R$ 20 mil;

Clientes com nível 2 ou VIP no programa C6 Experience;

Clientes com Plano acelerador de pontos Átomos contrato;

Clientes com Seguro Tag contrato.

Deve-se destacar que as modalidades citadas dão direito a um número fixo de tags com isenção de mensalidade. Sendo assim, caso o cliente C6 Bank possua mais tags do que tem direito, as excedentes contarão com a cobrança de mensalidade.

Os usuários que possuem o cartão de crédito C6 Carbon, o mais exclusivo oferecido pela instituição financeira, têm direito a 4 tags de pedágio com isenção de mensalidade. Além disso, os clientes com cartão de crédito C6 Platinum desbloqueado, ou que possuem Seguro Tag contrato, podem ter apenas uma tag de pedágio sem a cobrança de taxas.

Vantagens da Tag de pedágio do C6 Bank

Apesar da cobrança de mensalidade, a C6 Tag oferece diversos benefícios aos seus usuários, como uma cobertura nacional. Isso significa que o adesivo do C6 Bank é aceito em praças de pedágio de rodovias de todo o Brasil e em todos os estacionamentos cobertos pela empresa parceira Veloe.



A aceitação em estacionamentos, na verdade, é uma novidade da C6 tag, que antes apenas era aceita em pedágios. Nesse sentido, o site oficial do C6 Bank informa: “Tem um C6 Taggy contratado antes de 22/12/2020? Você pode trocá-lo pelo C6 Tag solicitando uma 2ª via no app. A emissão da 2ª via tem uma taxa de R$ 25. Esse valor é necessário para que a gente possa cobrir os custos de produção e envio do seu novo C6 Tag”.

Outras vantagens da C6 tag incluem: disponibilidade para clientes Pessoa Física (PF), Pessoa Jurídica (PJ) PJ e Microempreendedor Individual (MEI), facilidade de uso e contratação e possibilidade de obtenção de tags adicionais.

Como contratar?

Para obter acesso à tag de pedágio do C6 Bank é muito simples, mas o usuário deve primeiro abrir uma conta no banco digital. Confira a seguir:

Primeiro, faça o download do aplicativo C6 Bank , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; Em seguida, faça a abertura da conta no banco digital, processo que dura apenas alguns minutos;

Escolha um cartão do C6 Bank;

Peça o C6 Tag;

O usuário irá receber o C6 Tag diretamente em sua casa, assim como o novo cartão C6 Bank.

Pronto! Agora basta o usuário desbloquear o tag de pedágio através do próprio aplicativo do C6 Bank, colar no vidro do carro e utilizar. Os valores são debitados automaticamente da conta do banco no momento em que o carro passa por um pedágio ou estacionamento, desde que a conta possua saldo.