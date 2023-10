Família Hadid recebendo ameaças de morte por apoio à Palestina

Fontes com conhecimento direto nos dizem… todos os membros da família Hadid – incluindo Gigi , Bela , Anwar e até mesmo seus pais, Maomé dar Yolanda – receberam mensagens ameaçadoras que os fizeram temer pelas suas vidas.

Nossas fontes nos dizem que números de telefone de vários membros da família Hadid vazaram on-line durante a semana passada – em outras palavras, eles foram doxxados – e pessoas aleatórias os abordaram com sentimentos horríveis… incluindo gráficos descrições de como eles realizariam as execuções dos Hadids.

Forçou a mão dos Hadids, que, segundo nos disseram, tiveram de mudar de número para evitar as ameaças contínuas. A situação piorou tanto que nossas fontes dizem que Mohamed – o patriarca – está pensando em ir para o FBI.

Gigi quebrou o silêncio dela na sequência do ataque do Hamas – que pareceu comedido e matizado, mas as suas últimas observações atraiu a ira de Israel ele mesmo.