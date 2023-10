Horóscopo de hoje (20/10) – Veja a previsão para seu signo!

Horóscopo de Áries (21/03 – 20/04)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/10) para os arianos, o universo está colocando em seu caminho chances reais de ascender profissionalmente. Estamos falando de oportunidades que podem não só engordar sua conta bancária, mas também elevar seu status. E aí, vai deixar passar? Porque agora é a hora de dizer adeus à zona de conforto e assumir a liderança que é naturalmente sua.

Horóscopo de Touro (21/04 – 20/05)

Taurinos, preparem as malas! Uma viagem com os entes queridos está no radar e promete ser deliciosa. Não só isso, mas o final de semana vem repleto de coisas boas: daquele contrato de trabalho que você tanto queria ao encontro com velhos amigos. Ah, e prepare-se para brilhar nas redes sociais. O amor e a diversão estão garantidos!

Horóscopo de Gêmeos (21/05 – 20/06)

Geminianos, preparem-se para momentos emocionantes em família e no campo amoroso. O clima é de renovação e ideias inspiradoras que podem catapultar sua carreira. Além disso, que tal dar uma repaginada no lar? Um ambiente aconchegante sempre faz bem. Portanto, aproveite para viver intensamente.

Horóscopo de Câncer (21/06 – 22/07)

Cancerianos, é hora de abrir o coração e a casa. Diálogos sinceros com amigos e familiares vão renovar seu espírito. Está sentindo essa energia acolhedora? Ela vai te ajudar a fazer escolhas mais assertivas e a encerrar certos capítulos da sua vida. Siga em frente com confiança.

Horóscopo de Leão (23/07 – 22/08)



Leão, o destino está jogando a seu favor. O cotidiano ganha um novo ritmo, trazendo decisões que vão impactar tanto sua família quanto seu trabalho. A palavra da vez é fortalecimento. Seja nas relações afetivas, seja nas finanças, está na hora de estabelecer bases sólidas.

Horóscopo de Virgem (23/08 – 22/09)

Virginianos, o clima é de otimismo. Sua relação com filhos ou parceiros está mais harmoniosa do que nunca. Mas atenção: não descuide das finanças. Você está em uma posição favorável para negociar e investir, mas o equilíbrio deve ser sua principal meta.

Horóscopo de Libra (23/09 – 22/10)

Libra, este é o seu momento. A passagem de Mercúrio ilumina seus objetivos e dá um boost na sua capacidade de dialogar. Foco nas finanças, porque a oportunidade de crescer está batendo à porta. A saúde também pede um olhar atento; então, que tal colocar o corpo em movimento?

Horóscopo de Escorpião (23/10 – 21/11)

Escorpianos, os sonhos têm algo a dizer. Escute-os. Eles podem guiar escolhas importantes e mostrar caminhos antes ocultos. A hora é de estreitar laços de amizade e amor, de se abrir para o novo e se permitir viver.

Horóscopo de Sagitário (22/11 – 21/12)

Sagitarianos, o trabalho vai te dar aquela satisfação que você estava esperando. Não só em termos financeiros, mas em termos de prestígio. Pode ser que um novo grupo te receba de braços abertos. Não tenha medo de mudar e crescer.

Horóscopo de Capricórnio (22/12 – 20/01)

De acordo com o horóscopo de hoje (20/10) para os Capricornianos, o progresso profissional é certo. Mas o destaque aqui é a vida pessoal, que se ilumina com amizades verdadeiras e, para quem está em um relacionamento, com momentos de puro romance. Planeje uma escapada romântica e curta o que a vida tem de melhor.

Horóscopo de Peixes (20/02 – 20/03)

Aquarianos, tirem o pé do acelerador e reflitam sobre a vida. Esta fase é propícia para decisões sérias sobre o futuro. Além disso, a estabilidade financeira vai te dar o conforto que você deseja. No amor, a palavra é cumplicidade.

Peixes: O poder do agora

De acordo com o horóscopo de hoje (20/10) para os Piscianos, a mudança de cenário e a expansão dos círculos sociais estão te favorecendo. E não só isso: a sua autoconfiança está em alta, e isso vai te trazer respostas existenciais importantes. No amor, a conexão emocional fica ainda mais forte.