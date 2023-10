Jon Jones elogia Israel Adesanya pela decisão do hiato: ‘Orgulhoso de você’

Jon Jones acha que Israel Adesanya está fazendo a coisa certa.

“The Last Stylebender” anunciou recentemente que planeja fazer uma pausa prolongada nas competições após uma derrota decepcionante para Sean Strickland no UFC 293. Strickland derrotou Adesanya ao longo de cinco rounds, colocando um fim abrupto ao segundo reinado de Adesanya como Campeão dos médios do UFC.

Relatos de que Adesanya se declarou culpado de uma acusação de dirigir embriagado na Nova Zelândia devido a um incidente ocorrido três semanas antes do UFC 293 levantaram mais questões sobre o foco de Adesanya. Adesanya disse em seu anúncio que não está inventando desculpas para a derrota em Strickland, mas deixou claro “não vou lutar por muito tempo” depois de manter uma agenda agitada nos últimos anos.

No domingo, Jones escreveu nas redes sociais que apoia totalmente a decisão de Adesanya depois que ele próprio fez uma longa pausa entre 2020-2023, que viu Jones fazer um retorno triunfante em março passado no UFC 284, onde conquistou o título vago dos pesos pesados ​​​​com uma vitória por finalização dominante sobre Ciryl Gane.

Veja a declaração não editada de Jones abaixo.

Olá @stylebender, só quero que você saiba que apoio sua decisão de dar um tempo nas lutas. Tirar esses últimos três anos de folga foi uma das melhores decisões que tomei. Sempre coloque VOCÊ em primeiro lugar, irmão. Proteja seu coração, proteja sua mente e espírito. Orgulhoso de você, campeão.

Adesanya e Jones brigaram durante anos, ambos atirando um no outro em entrevistas e nas redes sociais, mas recentemente os dois enterraram a machadinha e até abriram a possibilidade de treinarem juntos.

Jones, tricampeão dos meio-pesados ​​amplamente considerado um dos melhores lutadores da história do MMA, fala por experiência própria quando fala sobre estar rejuvenescido após um período afastado. Após uma vitória por decisão estreita sobre Dominick Reyes em fevereiro de 2020, Jones não lutaria por três anos, embora seu tempo longe da jaula não tenha sido totalmente positivo.

“Bones” estava envolvido em uma disputa contratual com o CEO do UFC Dana White e a promoção por causa de uma suposta luta com Francis Ngannou em 2021, e naquele mesmo ano ele foi preso em Las Vegas por um incidente de violência doméstica (uma acusação de agressão doméstica foi retirada em um acordo judicial subsequente).

Quando Adesanya lutar novamente, ninguém sabe, mas no que diz respeito aos resultados no octógono, ele tentará replicar o sucesso de Jones quando ele retornar.