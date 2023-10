Milo Ventimiglia, estrela de ‘This Is Us’, é casado e flagrado usando aliança de casamento

Estrela de “Estes Somos Nós” Milo Ventimiglia foi flagrado usando um anel que dedo… e confirmamos que o ator se casou com a modelo Jarah Mariano em uma cerimônia secreta.

Milo e Jarah estavam assistindo ao jogo de rugby da World Series no sábado em um restaurante chamado Yahir, em Los Angeles – mas o grande jogo entre Nova Zelândia e África do Sul nem era a coisa mais interessante que acontecia no estabelecimento.