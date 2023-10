NÃO deixe ESTAS moedas no cofrinho MAIS

Em 2016, no território brasileiro, ocorreu um grandioso evento esportivo conhecido como os Jogos Olímpicos. Durante esse período, o Banco Central do Brasil introduziu no mercado um conjunto de moedas que hoje são consideradas raras, denominadas “Moedas Olímpicas”.

Tais moedas fizeram parte de uma série especial destinada a homenagear diversas modalidades esportivas e símbolos associados aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Essas peças raras abordaram uma variedade de temas, todos relacionados a esportes praticados durante os Jogos de 2016 no Brasil, como basquete, vôlei, atletismo, natação e futebol, entre outras modalidades.

Moedas raras dos Jogos Olímpicos

Outros modelos igualmente raros foram dedicados aos Jogos Paralímpicos e exibiram representações das modalidades, como atletismo e tênis em cadeira de rodas. O Banco Central assumiu a tarefa de criar um design exclusivo para cada uma dessas peças, incorporando elementos que simbolizavam a paixão dos brasileiros pelo esporte e a significância dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos para o país.

Vale destacar que a circulação dessas moedas foi limitada, não sendo produzidas em larga escala, o que as torna itens de coleção relativamente escassos. Elas foram emitidas em diferentes valores nominais, inclusive moedas de R$ 1, tornando-as acessíveis a colecionadores com diversos orçamentos.

Alguns modelos eram mais raros e difíceis de encontrar do que outros. Assim, o próprio Banco Central se encarregou de comercializar alguns exemplares, enquanto outros foram disponibilizados através da circulação cotidiana.

Qual é o valor das unidades brasileiras dos Jogos Olímpicos de 2016?

O valor dessas moedas para colecionadores pode variar significativamente com base em diversos fatores, incluindo:



Raridade;

Demanda;

Condição geral da moeda.

Para determinar o valor de suas moedas, considere as seguintes opções para vendê-las:

Concessionárias de Moedas e Numismáticos: Entre em contato com lojas de moedas e numismáticos especializados. Eles possuem o conhecimento e a experiência necessários para avaliar suas moedas e oferecer uma avaliação justa;

Sites de Leilão Online: Plataformas como OLX, Mercado Livre e até o eBay (que permite vendedores brasileiros) podem ser usadas para listar suas moedas raras para venda. Certifique-se de incluir descrições detalhadas e fotos de alta qualidade em seus anúncios;

Feiras de Numismática: Verifique se há feiras de numismática ocorrendo em sua região. Esses eventos reúnem colecionadores e comerciantes de moedas, proporcionando uma oportunidade de vender suas moedas pessoalmente;

Grupos de Colecionadores e Fóruns Online: Existem comunidades online de colecionadores de moedas no Brasil onde você pode se conectar com potenciais compradores. Grupos de redes sociais e fóruns de discussão dedicados à numismática podem ser úteis;

Casa de Leilão no Brasil: Procure casas de leilão no Brasil que lidam com moedas. Algumas casas de leilão brasileiras realizam leilões de itens colecionáveis, incluindo moedas;

Aplicativos e Plataformas de Compra e Venda: Aplicativos e sites de compra e venda, como Enjoei e OLX, também são opções para listar suas moedas raras;

Consultar um Especialista: Se você tiver dúvidas sobre o valor ou autenticidade de suas moedas, é aconselhável consultar um especialista em numismática no Brasil. Eles podem fornecer avaliações precisas e orientações sobre como e onde vender suas moedas.

Lembre-se de que a pesquisa é fundamental antes de vender peças raras. Tenha uma ideia realista do valor de suas moedas no mercado atual, pois o valor pode variar amplamente com base nos fatores mencionados.

Notas também são muito valiosas

Aqui estão alguns exemplos de cédulas de dinheiro brasileiro que se tornaram escassas e valiosas para aqueles que as colecionam:

R$ 1 – Após ser retirada de circulação em 2006, a nota de R$ 1 se transformou em um objeto de grande interesse para os colecionadores. Isso ocorreu devido à substituição da cédula por moedas pelo Banco Central. Atualmente, essa cédula de R$ 1 pode alcançar um valor de mercado de até R$ 275 devido à sua raridade;

R$ 5 – Algumas notas de R$ 5 se tornaram raras e valiosas devido a um erro específico de impressão. Estas notas apresentam um asterisco na frente do número de série. Esse erro faz com que essas notas de R$ 5 possam valer até R$ 2 mil no mercado de colecionadores;

R$ 10 – As antigas notas de plástico emitidas em 2000, em comemoração aos 500 anos do descobrimento do Brasil, também são objetos de grande interesse entre os numismatas. Com detalhes relacionados ao contexto histórico do descobrimento, essas cédulas de R$ 10 podem alcançar um valor de até R$ 150;

de R$ 10 podem alcançar um valor de até R$ 150; R$ 50 – Existem duas variantes de notas de R$ 50 que são particularmente cobiçadas pelos colecionadores. Uma delas é a nota que não contém a frase “Deus seja louvado” próxima à numeração. Além disso, as notas com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ocupou o cargo por um curto período, também são raras. Ambas as variantes podem atingir valores de até R$ 4 mil no mercado de colecionadores.