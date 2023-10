NFL explica ausência de jogos em 2024 na Cidade do México e anuncia novos países-sede

Tele NFLconhecido por sua crescente popularidade não apenas no Estados Unidos mas globalmente, fez um anúncio sobre seus planos internacionais para 2024. Confirmando especulações anteriores, Vice-presidente executivo da NFL, Peter O’Reilly, afirmou que a liga não levará seus jogos cheios de ação para México na próxima temporada.

México, especialmente o icônico bairro da Cidade do México Estádio Asteca, ocupa um lugar especial no circuito internacional da NFL. Este lendário estádio testemunhou jogos da temporada regular da NFL em 2005, 2016, 2017, 2019 e, mais recentemente, em 2022. No entanto, os fãs estão ansiosos para experimentar o emocionante espetáculo do futebol americano em México terá que ter um pouco mais de paciência. O hiato se deve às reformas em andamento no Estádio Asteca, que não será concluído a tempo para a temporada de 2024. No entanto, não é um adeus definitivo. Com as reformas previstas para serem concluídas no ano seguinte, o NFL indicou o potencial retorno do esporte ao Cidade do México em 2025.

Novos territórios no horizonte

Enquanto México aguarda o NFLApós o retorno, a liga está de olho em novas terras. De acordo com O’Reilly, Espanha e Brasil surgiram como fortes candidatos para sediar os jogos de 2024. Esta expansão ilustra a NFLA ambição de aproveitar as culturas apaixonantes do futebol (ou “futebol” para os americanos) de ambas as nações. Introduzir o futebol americano em países que têm as suas próprias versões do futebol pode ser ao mesmo tempo desafiador e gratificante. Poderia oferecer aos habitantes locais uma nova perspectiva sobre o esporte e fornecer a NFL uma chance de cultivar uma nova base de fãs.

Os adeptos europeus podem continuar as suas celebrações, tal como Londres e Alemanha continuará a ser central para o NFLplanos internacionais. Ambas as regiões deverão receber um total combinado de cinco jogos nesta temporada e continuarão a fazê-lo em 2024. A sua inclusão consistente reflete a parceria de sucesso e a base de fãs cada vez maior nestas áreas.

O NFLA estratégia internacional em evolução da empresa demonstra a sua adaptabilidade e compromisso em levar o futebol americano a todos os cantos do globo. Enquanto o México aguarda a sua vez, novas regiões estão preparadas para se juntarem à família internacional da liga. Uma coisa é clara: o NFL está interessado na expansão global e os fãs em todo o mundo têm muito pelo que esperar.