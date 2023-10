Penedo sedia encontro dos Conselhos Municipais de Educação de Alagoas

Penedo se prepara para sediar o aguardado Encontro Estadual da União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), que terá início na próxima segunda-feira, dia 23. O evento representa um marco significativo para a educação local, graças à Prefeitura de Penedo e à Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, anteriormente conhecido como Cinema São Francisco, será o palco dessa reunião de dois dias.

O principal objetivo do encontro é fomentar o diálogo e alinhar ações interinstitucionais, com ênfase na promoção do planejamento e na execução das políticas públicas delineadas nos planos nacional, estadual e municipais de Educação.

A UNCME Alagoas, por meio deste encontro, desempenha um papel crucial na melhoria das políticas educacionais e no fortalecimento dos mecanismos de participação social na tomada de decisões relacionadas à área da educação.

CLICK AQUI E VEJA A PROGRAMAÇÃO