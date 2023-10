Saiba como se proteger e não ser vítima

A Caixa Econômica Federal, uma das principais instituições financeiras do Brasil, emitiu recentemente um alerta sobre golpes por SMS e transações suspeitas. Essa prática criminosa tem se tornado cada vez mais comum, e é importante que os clientes estejam cientes dos sinais de fraude e saibam como se proteger. Neste artigo, abordaremos o comunicado da Caixa, fornecendo dicas valiosas para identificar e evitar golpes por SMS.

O Alerta da Caixa sobre Golpes por SMS

A Caixa, por meio de seu perfil oficial no Twitter, divulgou o seguinte comunicado: “A CAIXA não envia links por SMS notificando qualquer ‘transação suspeita’. Na dúvida, entre em contato por meio de nossos canais oficiais de atendimento, disponíveis em: link“. Esse comunicado direto é um importante alerta para os clientes, mencionando os golpes que tentam se passar pela instituição financeira com o objetivo de enganar e prejudicar financeiramente os usuários.

Os golpes por SMS geralmente envolvem o envio de mensagens de texto com links maliciosos, alegando que o cliente precisa verificar ou desbloquear sua conta devido a uma transação suspeita. Ao clicar no link, os clientes são direcionados para sites falsos que têm como objetivo roubar informações pessoais e financeiras. É importante ressaltar que a Caixa não envia mensagens de texto com links desse tipo e que qualquer solicitação desse tipo deve ser tratada com cautela.

Dicas para Identificar e se Proteger de Golpes por SMS

Para evitar cair em golpes por SMS, é essencial estar atento aos sinais de fraude e adotar medidas de segurança. A seguir, apresentamos algumas dicas importantes:

1. Desconfie de Mensagens Não Solicitadas

Nunca clique em links de mensagens de texto desconhecidas, especialmente aquelas que alegam transações suspeitas ou problemas com sua conta bancária. Golpistas podem usar técnicas de engenharia social para persuadir os usuários a fornecerem informações pessoais ou a instalarem malwares em seus dispositivos. Sempre que receber uma mensagem suspeita, é recomendável entrar em contato com a instituição financeira por meio de seus canais oficiais para verificar a autenticidade da comunicação.

2. Verifique a Fonte da Mensagem



Você também pode gostar:

Certifique-se de que a mensagem seja proveniente de uma fonte confiável. A Caixa e outras instituições financeiras costumam informar seus clientes sobre possíveis golpes e práticas fraudulentas por meio de seus canais oficiais de comunicação, como sites, aplicativos e contas verificadas em redes sociais. Caso receba uma mensagem suspeita, verifique se ela está alinhada com as informações disponibilizadas pela instituição e entre em contato com o suporte para esclarecimentos.

3. Mantenha Senhas e Informações Pessoais Seguras

Nunca compartilhe senhas, números de conta ou informações pessoais por meio de mensagens de texto. Instituições financeiras nunca solicitam informações sensíveis por esse meio de comunicação. Se você receber uma mensagem solicitando esses dados, desconfie e entre em contato com a instituição financeira imediatamente.

4. Utilize Autenticação de Dois Fatores

Sempre que possível, ative a autenticação de dois fatores em suas contas financeiras. Essa medida de segurança adicional requer a inserção de um código enviado para o seu celular, além da senha, para acessar a conta. Dessa forma, mesmo que um golpista tenha acesso à sua senha, ele não conseguirá acessar a conta sem o código adicional.

5. Fique Atento a Erros de Ortografia e Gramática

Muitas mensagens fraudulentas contêm erros de ortografia e gramática. Fique atento a esses detalhes, pois instituições financeiras e empresas sérias costumam ter um cuidado maior com a redação de suas comunicações. Se uma mensagem parecer estranha ou conter erros óbvios, desconfie e não clique em nenhum link fornecido.

6. Mantenha seu Dispositivo Atualizado

Certifique-se de que seu dispositivo móvel tenha as últimas atualizações de segurança. As atualizações do sistema operacional e dos aplicativos geralmente contêm correções para vulnerabilidades conhecidas e aprimoramentos de segurança. Manter seu dispositivo atualizado é uma medida importante para proteger suas informações pessoais contra ataques cibernéticos.

Desconfie de Mensagens não Solicitadas

Os golpes por SMS representam uma ameaça real para a segurança financeira dos clientes. É fundamental estar atento aos sinais de fraude e adotar medidas de proteção para evitar cair nesse tipo de golpe. Ao seguir as dicas apresentadas neste artigo e permanecer vigilante, os clientes da Caixa e de outras instituições financeiras poderão evitar a perda de informações pessoais e financeiras para os golpistas.

Lembre-se sempre de desconfiar de mensagens não solicitadas, verificar a fonte das mensagens, manter senhas e informações pessoais seguras, utilizar autenticação de dois fatores, ficar atento a erros de ortografia e gramática, e manter seu dispositivo atualizado. Em caso de dúvida, entre em contato com a instituição financeira por meio de seus canais oficiais para verificar a autenticidade de qualquer comunicação.