Stephen Curry faz Dillon Brooks de bobo e não consegue acreditar no que acabou de fazer

Stephen Curry é um dos jogadores mais divertidos do NBA já viu. Sua estante de troféus está repleta de troféus individuais e coletivos, mas é momentos de grandeza em quadra que ficam com os fãs.

Dele Vencedor do jogo de 32 pés contra o Thunder para quebrar o recorde de todos os tempos para três pontosCurry nunca deixou de criar magia com a bola de basquete nas mãos.

Stephen Curry cozinha Dillon Brooks

Agora, aos 35 anos, seria de esperar que Curry iniciasse seu declínio gradual. Mas se o que ele fez no domingo à noite para Dillon Brooks há alguma indicação, o armador é ainda está no topo de seu jogo.

O manejo da bola e o drible de Curry sempre foram elite, e ele encara isso como um desafio quando um defensor tenaz o enfrenta. Brooks foi nomeado para o Segunda equipe totalmente defensiva da NBA última temporada e é conhecido por seu táticas irritantes.

Curry jogou tudo isso pela janela, sacudindo-o para soltá-lodeixando-o se debater em sua bomba falsa e derrubando a cesta de três pontos. O que surpreendeu muitos foi a reação de Curry, canalizando “O grito“colocando as mãos na lateral da cabeça com a boca aberta.

O atirador terminou o jogo com 24 pontosacertando seis dos 14 arremessos de três pontos ao adicionar sete rebotes e seis assistências. O Guerreiros do Golden State estão agora por 2 a 1 e se recuperaram rapidamente da derrota no jogo de abertura para o Fênix Sóis.

Klay Thompson atinge um novo patamar

Enquanto isso, o “irmão inicial” de Curry, Klay Thompsonfez história durante o jogo contra o Foguetes Houston. Ele alcançou o Top 10 em arremessos de três pontos de todos os tempos feito durante a temporada regular.

Ele ainda tem um longo caminho a percorrer para pegar seu companheiro de equipe.