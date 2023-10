TikTok tem “CUTUCADAS” e você PRECISA saber como usar

Considerado um aplicativo de vídeos rápidos e direcionados para pessoas de todas as faixas etárias, o TikTok tem se destacado como um dos grandes fenômenos do entretenimento nas plataformas digitais. Possui uma interface interativa e de fácil utilização, e milhões de indivíduos em todo o mundo o instalaram e o empregam regularmente.

O desenvolvimento do TikTok é contínuo. Assim, passa frequentemente por atualizações e aprimoramentos para mantê-lo em sintonia com as últimas tendências. Nesse contexto, muitos usuários notaram a introdução de um novo recurso, denominado “Cutucadas”, que se assemelha à função de “Cutucar” do Facebook, permitindo uma maior proximidade com contatos específicos.

Como é o recurso das cutucadas

Dentro do TikTok, encontramos os criadores de conteúdo que produzem os vídeos que tanto nos entretêm, bem como aqueles que apenas consomem o conteúdo disponível na plataforma. O recurso das cutucadas oferece uma oportunidade de estreitar os laços entre os espectadores e os criadores de conteúdo. Assim, possibilita uma maior interação. Além disso, o ato de cutucar pode servir como um gesto de interesse em assistir ao vivo o seu TikToker favorito.

É fundamental ressaltar a importância de usar essa nova função com responsabilidade, uma vez que a decisão de ativar ou não o botão de cutucar é uma escolha do usuário. Contudo, caso essa função não esteja disponível no seu TikTok, lembre-se de manter o seu aplicativo sempre atualizado para receber essa e outras novidades assim que forem lançadas.

Confira como utilizar o botão de cutucar no TikTok

Inicie o aplicativo e selecione o contato que você deseja contatar. É essencial que você já o esteja seguindo;

Toque no ícone de notificação em forma de “sino” no canto superior direito da tela;

Se disponível, ative a opção “Cutucar” listada abaixo;

Esta é mais uma característica intrigante que reflete o comprometimento do TikTok em evoluir constantemente e satisfazer seu público com inovações únicas.

Desative o status de online do TikTok



Compreendemos a importância da privacidade e da possibilidade de desfrutar do TikTok sem ser interrompido. Muitos usuários preferem manter seu status offline para garantir isso, permitindo-lhes navegar na plataforma sem se sentir obrigados a responder imediatamente a mensagens ou comentários.

O recurso de status do TikTok, introduzido em 2022, é uma maneira eficaz de informar quando você está online e quando esteve ativo pela última vez na plataforma. Isso influencia diretamente a disponibilidade de outras pessoas para conferir seus comentários e interagir com você.

Ao definir seu status como offline, você pode evitar que outros usuários do TikTok entrem em contato com você, especialmente se estiver buscando um tempo mais tranquilo na plataforma. No entanto, é importante lembrar que, ao fazer isso, você também não conseguirá ver o status dos outros TikTokers.

Portanto, o status de atividade do TikTok oferece um equilíbrio entre privacidade e interação, permitindo que os usuários escolham como desejam participar na comunidade do TikTok.

Qual é o passo a passo para alterar o status online e usar a plataforma seguramente

Para desativar o status de atividade no TikTok, siga os passos abaixo:

Abra o aplicativo TikTok e toque no ícone de perfil no canto inferior direito da tela;

no canto inferior direito da tela; Acesse o menu de três barras no canto superior direito do seu perfil;

Escolha a opção “Configurações e privacidade” na parte inferior do menu;

Selecione “Privacidade”;

Desative a opção de status de atividade.

Feito isso, o seu status não aparecerá mais como online no TikTok, permitindo que você desfrute da plataforma com mais privacidade e sem a pressão de estar disponível para interações imediatas.