Vídeo: Mikey Musumeci finaliza Shinya Aoki com o próprio movimento de Aoki no ONE Championship

Mikey Musumeci venceu o mestre das finalizações com seu próprio movimento.

O atual campeão de luta por finalização peso mosca do ONE Championship, Musumeci superou a lenda do MMA Shinya Aoki na noite de sexta-feira no ONE Fight Night 15, finalizando Aoki com uma chave de calcanhar interna feia aos 3:05 de sua disputa de peso aberto no Lumpinee Boxing Stadium em Bangkok, Tailândia.

A finalização de Musumeci também é conhecida como bloqueio de Aoki, um movimento famoso por Aoki em sua defesa do título dos leves do DREAM em 2010 contra Tatsuya Kawajiri.

Confira o trabalho de Musumeci acima.

“A posição que acertei é chamada de bloqueio Aoki. É uma chave de calcanhar modificada, mas aprendi essa posição com Shinya Aoki. Foi a finalização dele que ele inventou”, disse Musumeci após a partida.

“Eu fiz o movimento dele, então é como um mestre para um aluno. Eu era um grande fã de Shinya enquanto crescia, e agora estou fazendo a posição que ele criou sobre ele. Então isso é incrível. Shinya merece muito crédito por ainda estar aqui competindo. Ele é um ídolo meu por ter 40 anos e ainda competir e se desafiar. Isso é um campeão.”

Musumeci, 27, continua invicto no ONE Championship.

O nativo de Nova Jersey é amplamente considerado um dos melhores grapplers do mundo e provocou uma potencial estreia no MMA no futuro.

“Quero continuar aprendendo e melhorando, e um dia fazer MMA aqui em Lumpinee”, disse Musumeci.