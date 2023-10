WhatsApp vai permitir criar eventos para chamadas no app

O WhatsApp já está testando um recurso para agendar chamadas, com o objetivo de oferecer aos usuários uma nova ferramenta para ajudá-los a planejar e coordenar conversas em chats em grupo, reduzindo o risco de chamadas perdidas ou atrasadas. No entanto, o WhatsApp tem se concentrado no desenvolvimento de outros novos recursos que possam ajudar os usuários a criar lembretes para ocasiões específicas.

O WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do WhatsApp, mostrou que está em desenvolvimento um recurso para complementar a função. A novidade surgiu com a atualização 2.23.21.12 do WhatsApp beta para Android.

Como mostra a captura de tela feita pelo WABetaInfo, haverá uma nova ação no menu de compartilhamento da conversa que inclui um atalho de eventos, para uma atualização futura do aplicativo. Com esse recurso, os usuários podem criar eventos com um nome específico e escolher quando desejam ser notificados na conversa.

Isso pode ser especialmente útil para planejar e coordenar diversas atividades em bate-papos em grupo ou simplesmente para se manter organizado com lembretes pessoais. É importante observar que esses eventos de mensagens serão criptografados de ponta a ponta: isso significa que somente as pessoas na conversa poderão revisá-los.

Recurso ainda está limitado

Além disso, esse recurso parece estar limitado a bate-papos em grupos da comunidade, no momento. Depois de criar um evento, ele será adicionado automaticamente à conversa e todos terão que atualizar o WhatsApp para a versão mais recente para ver e aceitar o novo evento de convite de grupo.

O recurso permitirá aos usuários planejar e coordenar mais facilmente eventos diretamente em suas conversas. Isso significa que será possível criar um evento com todos os detalhes relevantes como nome do evento, data, hora e local dentro de um chat em grupo.

Além disso, podemos considerar esse recurso como um sistema de lembretes integrado: os usuários podem definir lembretes de eventos, garantindo que todos os participantes do grupo recebam notificações no horário especificado, evitando perder eventos ou compromissos importantes.



Comunidades recebem mais uma atualização

O WhatsApp já anunciou que sua versão Business vai poder visualizar e gerenciar comunidades, mesmo que, por enquanto, a guia Comunidades esteja disponível apenas no aplicativo do cliente. Assim, fica praticamente impossível para as empresas gerenciá-las. Finalmente, a versão beta mais recente do WhatsApp Business para Android, de número 2.23.21.10, permite que alguns beta testers possam usar as Comunidades, conforme revelou o WABetaInfo.

Um novo ponto de entrada para abrir a tela de comunidades ficou disponível na tela principal para os participantes do programa de testes. Nesta seção é possível visualizar a lista de todas as comunidades às quais os usuários aderiram anteriormente e gerenciá-las.

Vale ressaltar que talvez ainda não seja possível criar comunidades a partir da versão empresarial, mas pelo menos os usuários agora têm melhor controle sobre sua visualização e gerenciamento.

No entanto, ainda há esperança de que esse recurso esteja disponível em uma atualização futura. É importante observar que esse recurso também pode estar disponível para alguns beta testers que instalarem a versão mais recente do WhatsApp beta para iOS.

Mensagens fixadas

O WhatsApp está começando a testar um recurso de mensagens fixadas, que permite aos usuários destacar uma mensagem fixando-a no topo de suas conversas de bate-papo, facilitando o acesso de outras pessoas a mensagens importantes ou frequentemente referenciadas. A novidade apareceu na atualização 2.23.21.4 do WhatsApp beta para Android para um grupo limitado de beta testers.

A captura de tela disponibilizada pelo WABetaInfo mostra uma nova ação de fixação pode ficar visível nas opções de mensagem. Esta opção permite que os usuários fixem uma mensagem no topo da conversa, tornando mais fácil para os usuários destacar mensagens importantes, como é possível fazer nos Canais do Telegram.

Vale ressaltar que as mensagens fixadas também estão disponíveis em conversas individuais, facilitando o destaque de conteúdos específicos mesmo em chats privados. Além disso, alguns beta testers podem experimentar um menu de anexo de bate-papo redesenhado que apresenta um novo estilo moderno.

Com a capacidade de fixar uma mensagem, os usuários ganham controle preciso sobre quanto tempo uma mensagem permanece exibida com destaque em seus bate-papos, pois é possível escolher três durações diferentes: 24 horas, 7 dias e 30 dias. No entanto, também é possível descartar a mensagem fixada atual a qualquer momento, mesmo antes de expirar a duração escolhida.