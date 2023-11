Águas do Sertão faz para emergencial do abastecimento nesta terça(14) em Penedo

Nesta terça-feira (14/11), equipes da Águas do Sertão farão uma parada emergencial para manutenção na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Penedo, interrompendo o abastecimento na zona urbana do município a partir das 12h.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na tarde de hoje e que o abastecimento seja normalizado gradativamente nas horas seguintes.

Os clientes que necessitarem de informações adicionais podem entrar em contato diretamente com a equipe de atendimento da Águas do Sertão no 0800 000 2122 (24 horas, com chamada de voz e WhatsApp), pelo novo aplicativo da concessionária, disponível para Android e IOS, ou pelo site www.aguasdosertao.com.