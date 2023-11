O programa Bolsa Família, essencial para milhões de brasileiros, está de volta com o pagamento das parcelas após um breve intervalo no último final de semana.

BOLSA FAMÍLIA de NOVEMBRO: confira novidades no pagamento das parcelas

Entretanto, neste mês de novembro, algumas alterações foram implementadas, impactando o valor total do benefício para as famílias cadastradas.

Novidades no valor do benefício

Conforme as diretrizes do Bolsa Família, é assegurado que nenhuma família beneficiária receba um valor inferior a R$ 600. Contudo, embora cada membro da família tenha garantido um benefício médio de cerca de R$ 142.

Em algumas situações o total não atinge esse montante. Assim, um complemento automático é realizado para garantir a quantia mínima estabelecida.

Entretanto, algumas mudanças podem influenciar o montante total da parcela. Em suma, isso geralmente ocorre quando a família beneficiária cumpre as regras associadas aos benefícios adicionais do programa.

Impacto das mudanças no valor do Bolsa Família

Por exemplo, benefícios extras são concedidos, como um adicional de R$ 150 para cada criança de zero a sete anos, além de um bônus de R$ 50 destinado a jovens entre oito e 18 anos, gestantes e lactantes. Sendo assim, famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos por esses benefícios podem receber um montante de até R$ 950 em sua parcela.



Quem tem direito ao Bolsa Família em novembro?

O direito ao Bolsa Família é estendido a todas as famílias com uma renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Dessa forma, isso significa que a renda total de todos os membros da família, dividida pelo número de pessoas, deve ser inferior a R$ 218.

Consideremos o exemplo de uma mãe solteira que cuida de três filhos pequenos. Ela trabalha como diarista e ganha R$ 800 por mês. No entanto, como seus filhos não possuem renda, os R$ 800 constituem a única fonte de recursos para a família.

Desse modo, dividindo R$ 800 (renda total) por quatro (número de pessoas na família), obtemos R$ 200. Portanto, como R$ 200 é menor que R$ 218, essa mãe e seus três filhos têm direito a receber o Bolsa Família.

Regras do Bolsa Família em novembro

As famílias beneficiárias devem cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação para se manterem elegíveis ao programa. Em resumo, estes compromissos incluem:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Seguir o calendário nacional de vacinação;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos, que ainda não concluíram a educação básica; entre outros.

Bolsa Família: pagamentos de novembro

Para facilitar o acesso ao benefício, o pagamento do Bolsa Família seguirá o seguinte calendário:

Os beneficiários com NIS terminados em 1 receberam o benefício no dia 17 de novembro. Aqueles com NIS terminados em 2 terão o pagamento disponível a partir do dia 20 de novembro. Os beneficiários com NIS terminados em 3 receberão seus pagamentos no dia 21 de novembro, enquanto os com NIS terminados em 4 terão acesso ao benefício a partir do dia 22 de novembro.

Já os beneficiários com NIS terminados em 5 receberão o benefício no dia 23 de novembro e os com NIS terminados em 6 terão acesso ao pagamento a partir do dia 24 de novembro. Aqueles com NIS terminados em 7 receberão o benefício no dia 27 de novembro e os com NIS terminados em 8 terão acesso ao pagamento a partir do dia 28 de novembro.

Por fim, os beneficiários com NIS terminados em 9 receberão o benefício no dia 29 de novembro, enquanto aqueles com NIS terminados em 0 terão acesso ao pagamento a partir do dia 30 de novembro.

De forma geral, o Bolsa Família continua sendo um suporte vital para inúmeras famílias em todo o país, garantindo um apoio financeiro essencial para suprir necessidades básicas. É essencial que as famílias estejam cientes das mudanças e regras para manterem seu acesso a esse programa tão significativo.