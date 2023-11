Exibição de filme de Gal Gadot sobre ataque do Hamas se torna violenta fora do teatro de Los Angeles

Uma exibição de filme – facilitada pela atriz Gal Gadot – sobre o ataque terrorista do Hamas a Israel, em 7 de Outubro, que se transformou numa espécie de campo de batalha… quando os manifestantes entraram em confronto do lado de fora do teatro de Los Angeles onde foi exibido.



Cerca de 150 pessoas compareceram à exibição na noite de quarta-feira do filme extremamente gráfico de 47 minutos intitulado “Testemunha do Massacre de 7 de Outubro”, no Museu da Tolerância. Reportagens da mídia indicaram que Gadot – que deveria ser o anfitrião do evento – estava desaparecido.

Durante a exibição no interior, multidões de manifestantes pró-Palestina e pró-Israel chegaram do lado de fora, agitando bandeiras e gritando uns com os outros.

Testemunhas filmaram com celular a situação em rápida evolução, que logo explodiu em violência.



Confira a filmagem postada no X… manifestantes são vistos atacando, dando socos violentos e derrubando uns aos outros no chão. Uma mulher pode ser ouvida gritando: “Liberte a Palestina!”

Oficiais do LAPD foram enviados para acabar com as brigas e acabar com a tensão. Não está claro se alguém foi ferido ou preso, mas ligamos para o LAPD. Até agora, nenhuma palavra de volta.

No início desta semana, surgiram notícias de que Gadot estava planejando sediar a exibição do filme em Los Angeles. Guy Nattivfilme dirigido retratando Massacre do Hamasr de 1.400 em Israel.

As imagens horríveis do filme – filmadas pelas forças de defesa israelenses – pretendiam mostrar a verdade do que aconteceu naquele dia entre muitos céticos.