F1 implementa medidas de segurança para Las Vegas Sphere durante o Grande Prêmio

EUn preparação para o próximo Grande Prêmio de F1 em Las Vegasa organização tomou medidas para garantir a segurança durante a ação na pista em torno do icônico Esfera de Las Vegas.

Enquanto o Esferareconhecido como o maior do mundo Tela de ledestará operacional e fará parte do cenário do evento, foram tomadas precauções especiais para evitar distrações para motoristas.

Para evitar quaisquer interpretações erradas e possíveis distrações, F1 decidiu não exibir as cores vermelho, amarelo e azul na Esfera durante o sessões de treinos, qualificação e corrida.

Essas cores são normalmente usadas em painéis de luz de pista para transmitir informações importantes motoristase a decisão visa manter um foco ambiente para os concorrentes.

O que é a Esfera?

Apesar das preocupações com o Esfera visibilidade da cabine, F1 estava interessado em incorporá-lo ao cenário da corrida. A estrutura, conhecida como Exosferapossui um totalmente programável LIDERADO superfície e tem sido utilizado para fins publicitários.

Os proprietários do Esfera colaborou com o FIA e F1 para resolver possíveis problemas e garantir a segurança dos motoristas durante o evento.

Joel Fishervice-presidente executivo de grandes eventos e operações para MSG Entretenimentoque gerencia o Esfera tratar F1garantiu que todas as precauções necessárias foram tomadas.

Ele mencionou que testando foi realizado com diferentes cores e elementos para atender às FIA requisitos. O conteúdo exibido no Esfera durante a ação na pista incluirão filmagens ao vivo, capacetes, cartões de motorista, anúncios e outras surpresas.

A Esfera faz parte do show da F1

Embora o brilho da tela gigante não possa ser ajustado, foram envidados esforços para evitar perturbações para os condutores que utilizam viseiras escurecidas. O FIA enfatizou a segurança ao restringir o uso das cores acima mencionadas no Esfera durante as atividades na pista.

O Esfera espera-se que contribua para Grande Prêmio de Las Vegas espetáculo, apresentando pole positions em tempo real, celebrações no pódio e exibições dinâmicas de todos 20 pilotos e seus carros.

O Grande Prêmio de F1 em Las Vegas está programado para acontecer na pista de 6.201 quilômetros, incorporando o Esfera na experiência visual tanto para os fãs locais quanto para o público televisivo global.