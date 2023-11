FIPGuanambi encerra inscrições para Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade Integrada Padrão (FIP) de Guanambi é uma instituição de ensino superior privada que faz parte do grupo Afya Educação.

A faculdade possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da FIPGuanambi é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todas as partes do Brasil.

Os estudantes que querem estudar Medicina nessa faculdade devem ficar atentos. As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 do campus de Guanambi estão abertas, mas serão encerradas nesta sexta-feira, 10 de novembro.

Dessa maneira, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da FIPGuanambi. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FIPGuanambi: inscrições já estão abertas

Conforme indicado no calendário do processo seletivo, o período de inscrições para o processo seletivo da FIPGuanambi será encerrado nesta sexta-feira, dia 10 de novembro.

As inscrições para as duas modalidades deverão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário online disponível no site da FIPGuanambi. Os estudantes poderão participar do Vestibular somente através da modalidade “vestibular online”, uma vez que o período de inscrições para a modalidade “nota do ENEM” terminou no dia 03 de novembro.

Segundo as informações divulgadas, os candidatos que estiverem cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio poderão participar do vestibular na modalidade “treineiros”. Mas, nesse caso, não será possível realizar matrícula na instituição.

Ficou com alguma dúvida sobre as inscrições? Acesse o edital do Vestibular de Medicina da FIPGuanambi e consulte mais informações sobre o processo seletivo.



Vestibular de Medicina FIPGuanambi: taxa de inscrição

Para participar do processo seletivo, os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 350,00 através de boleto bancário.

Após o pagamento das inscrições, os candidatos poderão consultar a lista de inscrições homologadas, que será divulgada no dia 06 de novembro para o processo via nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e no dia 15 de novembro para a modalidade “vestibular online”.

Vestibular de Medicina FIPGuanambi: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular de Medicina 2024 da FIPGuanambi irá selecionar os seus novos alunos através de duas modalidades diferentes: vestibular online e nota do ENEM.

Conforme as informações divulgadas, os candidatos poderão participar das duas modalidades ao mesmo tempo, mas precisarão fazer uma inscrição para cada uma delas.

Para a modalidade “nota do ENEM” serão aceitas as pontuações obtidas no ENEM entre os anos de 2015 e 2022. Para essa modalidade, a seleção acontecerá pela nota que consta do boletim de desempenho do ENEM fornecido pelo Inep. A modalidade “vestibular online”, por sua vez, prevê a aplicação de uma prova.

A modalidade “prova online” do Vestibular da FIPGuanambi, por sua vez, prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos. O exame será aplicado no dia 19 de novembro e o gabarito será divulgado ainda no mesmo dia.

A prova será formada por 64 questões de múltipla escolha (objetivas), totalizando setenta pontos. Além disso, os candidatos também deverão redigir uma redação com base no tema proposto pela banca examinadora.

Vestibular de Medicina FIPGuanambi: vagas disponíveis

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a FIPGuanambi está oferecendo 20 vagas para o curso de graduação em Medicina.

Do total de vagas, 10 serão destinadas a modalidade “vestibular online” e as 10 restantes aos candidatos que participarem do processo seletivo via “nota do ENEM”.

Vestibular de Medicina FIPGuanambi: divulgação dos resultados

Os resultados da seleção via “nota do ENEM” serão divulgados no dia 10 de novembro e os candidatos aprovados deverão realizar matrícula na FIPGuanambi a partir dessa mesma data.

O resultado preliminar da modalidade “vestibular online”, por sua vez, será liberado para os participantes no dia 21 de novembro. Os candidatos poderão enviar recursos até o dia 22 de novembro e, após a análise dos pedidos recebidos, a FIPGuanambi irá divulgar o resultado definitivo do Vestibular de Medicina 2024 no dia 24 de novembro.

Por fim, os candidatos aprovados através desta modalidade poderão realizar os procedimentos de matrícula a própria matrícula a partir do dia 24 de novembro.