Messi sobre Zidane: te admiro muito, não tivemos a sorte de jogar juntos

Lionel Messi disse que ao ver o número 10, Diego Maradona vem à sua mente ao prestar homenagem à falecida lenda do futebol em conversa com Zinedine zidane.

O ex-Barcelona atacante também saudou mais dois de seus compatriotas elogiando Juan Roman Riquelme e Pablo Aimarque fez 51 e 52 partidas pela seleção sul-americana.

“Para nós, argentinos, o [No.]10 é um número muito especial, porque você vê o 10 e Maradona vem à mente”, disse Messi ao francês e à Adidas. “Queríamos ser como ele, mesmo que depois nenhum de nós se tornasse como ele, esse era o nosso desejo. Maradona era o 10º e o jogador que admirávamos.

“Vi pouco o Diego, quando ele foi para o Newell’s como seu último clube eu tinha seis ou sete anos e não me lembro, assim como na Copa do Mundo de 1994. Eu era criança, não me lembro de muita coisa.

“Depois vi vídeos. Ele é nossa referência, nosso ídolo. Para nós Diego é algo muito forte que vai durar muitos e muitos anos, não tenho dúvidas. Meus filhos conhecem Diego sem nunca tê-lo visto, por vídeo, pelo que lhes dizemos.”

Homenagem de Messi a Riquelme e Aimar

“Já se perdeu muito”, disse Messi sobre o clássico papel de número 10. “A posição que eu tinha antes refletia que eu era o gancho, agora com o 4-3-3 ou o 4-2-2-2, é verdade que faltam poucos. Nosso 10, que caracterizou o 10 argentino, Riquelme , Aimar, são poucos ou nenhum.

“O 10 não cabe nesses sistemas ou é difícil colocá-lo. Por isso se perdeu a formação desses jogadores”.

Messi perdeu o número da camisa na França

Messi também reconheceu que quando estava no Paris Saint-Germain ele sofreu por não usar a camisa 10. Na França, com Neymar usando esse número, o argentino escolheu o número 30.

“Quando chegou a minha vez de estar em Paris, eu não tinha o 10”, continuou Messi ao ex-Real Madrid homem. “Eu estava acostumado a usar, embora não me importasse e não acontecesse nada, mas senti muita falta de não ter. Depois me acostumei, porque fiz minha estreia com o 30”, disse.

O respeito de Messi ao jogador do Los Blancos

Apesar de ser um rival feroz Real Madrid‘La Pulga’ admitiu que adorou ver Zidane entrar em campo para ditar o ritmo dos jogos e proporcionar ao clube da capital espanhola e aos torcedores de todo o mundo momentos icônicos.

“Te admiro muito, não tivemos a sorte de jogar juntos”, disse Messi ao lendário meio-campista. “Mas jogamos um contra o outro um pouco. Sempre respeito e admiração pelo que você fez e continua fazendo.”

“Para mim ele é um dos maiores da história, sempre o admirei, acompanhei-o muito no Madrid, sofri porque ele era madrileno. Sempre foi um jogador diferente, elegante, alto, mágico, tinha tudo. Lembro-me do gol contra o Leverkusen, dos gols na Copa do Mundo, das voltas de 360 ​​graus…”