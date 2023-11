Taylor Swift aparentemente luta para respirar durante show no Brasil

Taylor Swift estava aparentemente com falta de ar durante seu show escaldante no Brasil, assustando alguns de seus fãs.

A estrela pop se apresentou por horas sob um calor de quase 100 graus na noite de sexta-feira no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro – e o vídeo mostra o quanto o aumento da temperatura impactou Taylor.

Lembre-se de que esta foi a mesma noite em que uma fã de Taylor, Ana Clara Benevides, morreu pouco antes do início do show.

O vídeo do momento assustador de Taylor foi postado no X… começa com Taylor encerrando uma música de costas para a multidão lotada. Ela então se vira para o público, bufando e bufando como se estivesse lutando para respirar. O clipe de 12 segundos termina com Taylor fechando os olhos.