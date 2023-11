Telefone Banco Inter ATUALIZADO! 0800, CHAT, WhatsApp e MAIS!

O Banco Inter é um banco digital que oferece diversos serviços financeiros para seus clientes, como conta corrente, cartão de crédito, investimentos, seguros, crédito imobiliário e consignado.

Fundado em 1994 como Intermedium, o banco se tornou o primeiro banco 100% digital do Brasil em 2014. Além disso, também foi o primeiro a oferecer conta digital gratuita em 2015.

Atualmente, o Banco Inter possui mais de 14 milhões de clientes e é um dos maiores bancos digitais do país.

Se você é cliente do Banco Inter ou está interessado em conhecer os produtos e serviços oferecidos por essa instituição financeira, saiba que existem diversos canais de atendimento disponíveis para você.

Por isso, leia a nossa matéria na íntegra e descubra quais são os telefones, o chat, o WhatsApp e outros meios de contato do Banco Inter, e como usá-los para tirar dúvidas, fazer reclamações, solicitar serviços e muito mais. Confira!

Telefone Banco Inter

O Banco Inter disponibiliza vários números de telefone para atender as diferentes necessidades dos seus clientes. Veja quais são eles e quando usá-los:

Telefone SAC Banco Inter : O Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) é o canal ideal para você registrar reclamações, cancelamentos, sugestões, elogios e informações gerais sobre os produtos e serviços do banco. O número do SAC Banco Inter é o 0800 940 9999 . Ele funciona todos os dias, 24 horas por dia. Se você estiver no exterior, pode ligar para o +55 11 2889 5731 .

Central de Relacionamento Banco Inter : A Central de Relacionamento é o canal voltado para você consultar informações, realizar transações, cancelar serviços, renegociar dívidas e obter orientações para usar os canais virtuais do banco. Os números da Central de Relacionamento Banco Inter são o 3003 4070 (capitais e regiões metropolitanas) e o 0800 940 0007 (demais localidades). Eles também funcionam todos os dias, 24 horas por dia. Mas se você for deficiente de fala ou audição, pode ligar para o 0800 979 7099 .

Canal de Ética Banco Inter : O Canal de Ética é o telefone exclusivo para você denunciar qualquer irregularidade envolvendo os serviços prestados pelo banco Inter. O número do Canal de Ética Banco Inter é o 0800 887 0077 . Ele também atende todos os dias, 24 horas por dia. Além disso, garante o sigilo absoluto das manifestações apresentadas.

Ouvidoria Banco Inter: A Ouvidoria é o canal para você recorrer caso não tenha ficado satisfeito com a solução apresentada pelos outros canais de atendimento do banco. O número da Ouvidoria Banco Inter é o 0800 940 7772. Ademais, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



Chat Banco Inter

O Banco Inter também oferece um chat online para você conversar com os atendentes do banco e tirar suas dúvidas, fazer solicitações e resolver problemas.

Assim, para acessar o chat Banco Inter, você precisa entrar no Super App ou no Internet Banking e clicar no ícone de mensagem no canto inferior direito da tela. O chat funciona todos os dias, 24 horas por dia.

WhatsApp

Outra forma de falar com a instituição é pelo WhatsApp. O telefone do WhatsApp Banco Inter é o +55 31 3003 4070. Você pode adicionar esse telefone aos seus contatos e iniciar uma conversa no app.

No WhatsApp do Banco Inter é possível tirar dúvidas, fazer solicitações, consultar saldos, extratos, limites, faturas, investimentos e muito mais. Além disso, ele funciona todos os dias, 24 horas por dia.

Central de Ajuda

A Central de Ajuda é um canal online que reúne uma série de artigos com respostas para as principais dúvidas dos clientes do banco. Você pode acessá-la pelo Super App, pelo Internet Banking ou pelo site do banco.

Na Central de Ajuda, você pode pesquisar por palavras-chave ou navegar pelas categorias de assuntos. Ela está disponível a qualquer momento.

Redes Sociais

O Banco Inter também está presente nas redes sociais, onde você pode acompanhar as novidades, as promoções, os conteúdos e as dicas do banco. A instituição está presente no Facebook, Instagram, Twitter LinkedIn e YouTube.

Ademais, vale lembrar que as redes sociais do Banco Inter não são canais de atendimento. No entanto, você pode enviar mensagens privadas ou comentários e aguardar uma resposta da equipe do banco.