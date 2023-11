Tenha MAIS armazenamento no celular com ESTAS DICAS

No final das contas, qual seria a estratégia para ampliar a capacidade de armazenamento do celular? Essa questão pode ser categorizada como a “indagação valiosa”, afinal, quem nunca registrou um vídeo incrível e, imediatamente depois, deparou-se com a notificação de que não seria viável preservar o arquivo devido à carência de espaço na memória?

Desanimador, não é mesmo? Por sorte, mesmo que os dispositivos inteligentes sejam disponibilizados comercialmente com uma capacidade interna predefinida, há algumas abordagens para incrementar a memória do celular.

Como ter sempre armazenamento suficiente no seu celular?

Salve os seus arquivos em nuvem

A sugestão inicial sobre como otimizar de maneira eficaz a memória do seu smartphone é explorar ao máximo a alternativa de armazenar os arquivos na nuvem. Essa estratégia visa evitar a ocupação do espaço interno do seu dispositivo.

Para isso, transfere a totalidade (ou, pelo menos, grande parte) de suas fotos, vídeos e outras mídias para um serviço na nuvem, como o Google Drive, por exemplo. Isso resulta em uma liberação considerável na memória do telefone.

O Google Drive representa uma ferramenta dinâmica para armazenamento e compartilhamento, aplicável tanto em dispositivos Android (como Motorolas, Samsungs e Xiaomis) quanto em aparelhos iOS (iPhones). Além disso, é de fácil acesso para usuários que possuem uma conta Gmail, uma prática bastante comum nos dias atuais.

Embora essa abordagem não constitua precisamente uma forma de ampliar a memória do celular, constitui uma recomendação simples e ágil. Dessa maneira, é possível acumular mais dados, mesmo em dispositivos com limitado espaço físico disponível.



Use um cartão de memória no celualr

Antes de mais nada, é relevante salientar que essa recomendação se destina exclusivamente a usuários de celulares Android, com a versão igual ou superior a 6.0 Marshmallow. Para verificar a versão do seu dispositivo:

Acesse as Configurações;

Selecione a opção “Sobre o telefone”;

Em “Versão Android”, será exibido um número, indicando a versão do sistema operacional do seu aparelho.

Com esse esclarecimento, é possível transformar um cartão de memória em memória interna do seu celular, convertendo-o em uma extensão do espaço padrão, em vez de uma unidade separada. Para realizar esse procedimento, siga o passo a passo a seguir:

Abra as Configurações e escolha a opção “Armazenamento”, “Armazenamento e USB” ou equivalente (varia conforme o fabricante);

Clique em “Formatar como interno” e, em seguida, em “Limpar e formatar”, “Formatar cartão SD” ou a opção correspondente;

Pressione “Formatar como interno” novamente e depois em “Limpar e formatar”, “Formatar cartão SD” ou a opção correspondente.

Ao concluir essas etapas, o seu cartão de memória será convertido em uma extensão do espaço interno do seu celular Android. Então, permitirá o armazenamento tanto de arquivos quanto de aplicativos.

Ah, caso não tenha um cartão de memória, você pode adquirir um modelo compatível com o seu celular em uma loja especializada ou mesmo online.

Pen drive para smartphones

Há dispositivos conhecidos como pen drives que podem ser conectados diretamente ao seu celular, dispensando a necessidade de conectar a um computador. Em geral, eles se assemelham aos pen drives convencionais, mas possuem uma entrada específica para possibilitar a conexão.

Na vastidão da internet, é possível encontrar modelos com diversas capacidades de armazenamento. Os modelos mais comuns, com 32 GB, costumam ter preços bastante acessíveis, enquanto os mais robustos, de 128 GB, podem ser um pouco mais caros.

Durante a busca, é importante escolher um pen drive compatível com o sistema operacional do seu celular – um pen drive projetado para iPhone não se conecta a dispositivos Android (e vice-versa). Portanto, atente-se a essa compatibilidade ao realizar a escolha.

HD externo

Esta sugestão destina-se a pessoas que têm um volume significativo de arquivos em seus celulares. Então, por consequência, necessitam de um espaço de armazenamento consideravelmente maior.

Um disco rígido externo opera de maneira similar a um pen drive. Contudo, com uma capacidade de armazenamento vastamente superior. É possível encontrar modelos com capacidades que variam de 500 GB a 2 TB (dois mil GB).

A desvantagem é que esse dispositivo é relativamente grande, quase do tamanho de um smartphone, o que implica em ter que carregá-lo consigo. Além disso, o custo também não é dos mais acessíveis. Caso esteja realmente interessado em adquirir um disco rígido externo, a recomendação é realizar uma pesquisa minuciosa antes da compra para encontrar a opção mais adequada às suas necessidades e orçamento.