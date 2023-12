A causa da morte de Andre Braugher foi divulgada

Tele causa de André BraugherA morte de foi divulgada, revelando que a estrela de “Brooklyn Nine-Nine” faleceu após uma prolongada batalha contra o câncer de pulmão.

O representante do ator confirmou esta informação ao Page Six, especificando que Braugher havia sido diagnosticado com a doença “alguns meses” antes de sua morte na segunda-feira. Inicialmente, o publicitário havia mencionado apenas que o famoso ator morreu de uma breve doença aos 61 anos.

Reconhecido por seu papel como o detetive de homicídios de Baltimore, Frank Pembleton, na série de procedimentos policiais dos anos 90 “Homicide: Life on the Street”, Braugher ganhou aclamação mais recente por sua interpretação de Raymond Holt em “Brooklyn Nine-Nine”.

Sua atuação ao lado Andy Samberg e Tripulações de Terry lhe rendeu dois Critics Choice Awards e quatro indicações ao Emmy.

Amigos prestando homenagens

Seguindo BraugherApós a morte de vários de seus ex-colegas prestaram homenagem a ele nas redes sociais. Crews expressou descrença com a perda repentina e honrou o talento insubstituível de Braugher, enfatizando como a experiência de conhecê-lo deixou um impacto duradouro.

“Estou honrado por ter conhecido você, rido com você, trabalhado com você e compartilhado 8 anos gloriosos observando seu talento insubstituível.” Tripulações disse.

Chelsea Perettique interpretou Gina Linetti em “Brooklyn Nine-Nine”, compartilhou sua dor no Instagram, expressando sua tristeza por não poder ver Braugher de novo.

“Brooklyn Nove-Nove,” Peretti escreveu no Instagram.

“É estranho que eu também esteja de luto pelo que o capitão Holt significou para Gina?

“Eu realmente esperava e sabia que veria você novamente. Odeio não ver.”