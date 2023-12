A moeda do Duque de Caxias que pode valer mais de R$ 1 mil

O Brasil conta com um extenso portfólio de moedas em sua história. Muitas destas peças fazem homenagens a momentos históricos do mundo ou mesmo do Brasil, e outras fazem homenagens para figuras que mudaram o curso histórico do país. É o caso, por exemplo, da famosa peça de 2000 réis do ano de 1936.

Esta é uma moeda considerada extremamente bem feita pela grande maioria dos colecionadores do país. Há quem diga, por exemplo, que a peça é uma das mais bonitas da Era Vargas. O exemplar faz uma homenagem ao Duque de Caxias, um dos mais notórios militares da história do país.

Duque de Caxias

Duque de Caxias nasceu no ano de 1803 e morreu no ano de 1880. Hoje, ele é considerado o Patrono do Exército Brasileiro. Durante muito tempo, ele foi conhecido como O Pacificador. O dia do seu nascimento, 25 de agosto, é considerado atualmente como o Dia do Soldado.

Entre outros pontos marcantes do seu currículo, Duque de Caxias participou da luta no combate aos soldados portugueses na Bahia, que estavam relutando em aceitar a Independência do país. Com aquela vitória, ele foi promovido ao cargo de capitão com apenas 21 anos de idade, e recebeu a Imperial Ordem do Cruzeiro das mãos de Dom Pedro I.

As características da moeda

Abaixo, listamos as principais características da moeda de 2000 réis do ano de 1936, de acordo com informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC).

Plano Monetário: Padrão Réis (1922 – 1942);

Período: República – Era Vargas;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 26.5mm;

Peso: 9gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Medalha;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Busto de Duque de Caxias, com cobertura e voltado à direita, coroa à esquerda e o nome CAXIAS à direita do busto. Na parte inferior do campo, à direita, o monograma do gravador Leopoldo Campos;

Desenho do Reverso: Empunhadura de espada, abaixo do dístico circular ‘BRASIL’. Valor de face com os três zeros entrelaçados. Data e a abreviatura RS de Réis. No exergo, o monograma WT do gravador Walter Toledo.



Quanto vale a peça

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 2000 réis do ano de 1936? Abaixo, listamos os valores atualizados de acordo com o sistema de pagamentos para este ano de 2023. Confira:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 20,00 R$ 120 R$ 350

Caso você tenha esta moeda de 2000 réis do ano de 1936 certificada, saiba que a peça pode ser vendida atualmente a nada menos do que R$ 1,1 mil, e a tendência natural é que ela ganhe valor com o passar dos anos.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.