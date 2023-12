A namorada de Deshaun Watson, Jilly Anais, sob ataque, rotulada de mentirosa por ex-companheiros de equipe

Jilly Anaisa namorada de Deshaun Watsonconquistou uma presença significativa no mundo das mídias sociais, acumulando seguidores substanciais por meio de seus empreendimentos musicais, embora ela também tivesse uma promissora carreira esportiva universitária.

Ela foi uma líder de torcida excepcional durante seu tempo na faculdade e, ao chegar à idade adulta, parece não se incomodar com detratores.

Desde que começou seu namoro com Watson, ela acessou a Internet para compartilhar ideias sobre o relacionamento deles, bem como para dispensar qualquer pessoa que trouxe à tona seu passado controverso.

No entanto, Anais recentemente se viu envolvida em polêmica devido a uma postagem no Instagram onde ela compartilhou detalhes questionáveis ​​sobre ela experiência universitária.

Em um GRWM (prepare-se comigo) vídeo, ela alegou ter orquestrado um reagendamento de uma competição de líderes de torcida, afirmando seu papel fundamental tanto na equipe de torcida quanto na equipe de dança.

Supostamente, a competição foi alterada das 16h00 para as 4h00 para acomodar seus compromissos duplos, levando ao triunfante primeiro lugar de sua equipe.

“Quando eu era mais jovem, meus pais me colocaram em todos os esportes que você possa imaginar”, Anais disse no vídeo GRWM.

“Sim, todos os esportes. Eu estava na equipe de torcida competitiva e também na equipe de dança competitiva. Um dia tivemos competição exatamente no mesmo dia e exatamente no mesmo horário.

“Eu era uma parte tão importante de ambos os times que minha torcida mudou nossa competição das 16h para as 4h. nossa competição por causa dela. Escusado será dizer que acabamos ganhando o primeiro lugar por causa do mwah.”

Ex-companheiros de equipe contestam a versão dos acontecimentos de Anais

Essa narrativa, no entanto, foi recebida com ceticismo por torcedores e ex-companheiros de equipe. Alguns criticaram Anais por potencialmente fabricar a história, com um seguidor questionando seus motivos e rotulando o vídeo como “constrangedor”.

Um membro do Equipe Dawson explicitamente refutou qualquer alteração ao calendário da competição, e outro seguidor questionou se Anais havia esquecido o fato de que conhecidos da vida real estavam entre seus seguidores no Instagram.

“Não, eles não mudaram nenhuma competição para ela. Eu estava na equipe de torcida de Dawson com ela… ela era minha base na verdade e isso nunca aconteceu haha. As competições de torcida nunca começaram antes”, explicou o ex-companheiro de equipe Kailey Walton.