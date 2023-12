Amy Robach e TJ Holmes quebram o silêncio: “O amor nos custou nossos empregos”

Amy Robach e TJ Holmes abriram sobre seu relacionamento e os desafios que enfrentaram quando seu romance se tornou público. Falando em seu novo podcast iHeartRadio, os ex-co-âncoras do GMA3: O que você precisa saber revelou que eles perderam o emprego por causa do amor um pelo outro.

Holmes se descreveu como “as pessoas que perderam os empregos que amamos porque nos amamos”. Ele enfatizou que o amor um pelo outro foi a razão pela qual eles não estavam mais na série ABC. Robach acrescentou que a estreia do podcast foi uma oportunidade para eles finalmente compartilharem seu lado da história.

O casal passou por um ano difícil, com Robach afirmando que “passaram por um ano infernal”. Ela reconheceu que o amor nem sempre acontece quando você quer, mas quando é real, é algo que precisa ser navegado, mesmo que não seja fácil.

O anúncio do podcast foi acompanhado por uma foto do casal participando do Jingle Ball 2023, marcando sua primeira aparição no tapete vermelho como casal. Robach expressou que os relacionamentos são difíceis e confusos, mas ela nunca esteve tão feliz porque está com sua melhor amiga.

Eles superaram as críticas e agora são um casal feliz

Holmes ecoou seus sentimentos, dizendo que ele está mais feliz e saudável que já esteve em sua vida. Ele declarou seu amor por Roubar e revelou que estão planejando uma vida juntos. Ele reconheceu que os relacionamentos podem ser complicados, mas eles estão dispostos a lutar pelo seu amor.

O empreendimento de podcast do casal foi anunciado em 1º de novembro, coincidindo com a decisão de oficializar o relacionamento no Instagram. No entanto, há exatamente um ano, em 5 de dezembro, o presidente da ABC News Kim Godwin coloque-os em um hiato devido à notícia de seu romance no local de trabalho. A rede queria evitar atenção indesejada e decidiu fazer um período de esfriamento.

O podcast de Robach e Holmes tem como objetivo compartilhar a saga de seu relacionamento e tudo o que passaram. Ele fornece uma plataforma para eles contarem seu lado da história e lançar luz sobre os desafios que enfrentaram.