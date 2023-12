Angel Reese surpreende com novo visual em meio à polêmica da NCAA e retorno ao basquete

Anjo Reese tem sido um grande ponto de discussão no mês passado. Esta semana o Estrela do basquete da NCAA fez um retorno sensacional às quadras após uma ausência prolongada.

Foi no 14 de novembro, quando Reese foi afastado dos gramados durante o jogo da LSU contra o estado de Kente- uma decisão que levantou muitas sobrancelhas dada a sua importância no time. Ela não apareceu nos quatro jogos que se seguiram, o que gerou muitas especulações sobre por que ela não estava jogando.

Angel Reese surpreende com novo visual após o retorno do basquete

Ela marcou seu retorno com uma vitória de 89 pontos sobre McNeese State na quinta feira. “Todo mundo tem um capítulo que não lê em voz alta. Apenas lembre-se, este é o meu mundo, vocês estão vivendo nele”, disse Reese no Instagram após o jogo – uma mensagem que pareceu sugerir algum tipo de luta pessoal recente.

O retorno de Reese é uma ótima notícia para o time e para os torcedores. Ela marcou-o com uma reforma especial do ‘weave ologist’, obtendo algumas extensões de cabelo glamorosas e extra longas. “BUSS DOWNNNN de 40 polegadas,” comentou a estrela universitária no vídeo de seu novo look postado no Instagram do salão.

Os fãs não se cansaram do visual, acorrendo aos comentários para expressar sua aprovação ao novo estilo dela. “Tão linda, ela é definitivamente uma Barbie” comentou um usuário. “40in é uma loucura”, escreveu outro.